Lào Cai: Bắt thêm 5 người trong vụ đăng video cờ bạc, bạo lực lên YouTube

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 5 người để điều tra hành vi đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, liên quan vụ đăng tải các video đánh nhau, bạo lực và cờ bạc lên YouTube.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng (sinh năm 1985, biệt danh Hưng Lộc), trú phường Cam Đường; Trương Văn Nam (sinh năm 1990, biệt danh Nam Phập), trú tại khu đô thị B6 kéo dài, phường Cam Đường và Trịnh Hải Nam (sinh năm 1987, biệt danh Hải Nam Media), trú phường Lào Cai, có liên quan đến hoạt động quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc rồi đăng tải lên kênh YouTube 24.TV.

Theo cơ quan công an, các video này thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại Lào Cai và các địa phương khác.

Nhóm người liên quan đến hoạt động quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc rồi đăng tải lên kênh YouTube 24.TV. (Ảnh: CACC)

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án hình sự về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng và Trương Văn Nam. Đối với Trịnh Hải Nam, cơ quan điều tra khởi tố bị can nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 10/10, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2000), Phạm Duy Hưng (sinh năm 1996), Nguyễn Quốc Chiến (sinh năm 2000), cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa (sinh năm 1996), trú xã Phong Hải và Nguyễn Mạnh Hoan (sinh năm 1994), trú phường Cam Đường.

Theo điều tra, các bị can này liên quan đến hành vi đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 tại phường Lào Cai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, hỗ trợ và tài trợ cho hoạt động sản xuất, đăng tải video để xử lý.