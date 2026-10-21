Lào Cai: Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Lê Thanh Hiển, sinh năm 1981, và Đỗ Kim Chung, sinh năm 1992, cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, bị khởi tố theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) và các cá nhân, tổ chức liên quan về các hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Việc khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung được thực hiện trong quá trình điều tra mở rộng vụ án.

Các bị can Vũ Hoàng Hải, Bùi Thị Kim Tuyên và Phạm Văn Hà bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 24/8

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà - Giám đốc Công ty Hoàng Nam, lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu của công ty, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.