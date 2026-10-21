Ngày 21/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 20/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Chung (SN 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Công an Lào Cai bắt tạm giam hai nhân viên kế toán, thủ quỹ trong vụ án liên quan Hải Sa Pa.

Theo cơ quan điều tra, Hiển và Chung lần lượt là kế toán và thủ quỹ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam.

Cả hai bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố, bắt tạm giam hai bị can nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hải Sa Pa.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 9, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) điều tra vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải (Hải Sa Pa) và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Công an Lào Cai bắt tạm giam 3 bị can gồm Vũ Hoàng Hải, Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên cuối tháng 9.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các hành vi “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa dối khách hàng”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm Vũ Hoàng Hải, Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên. Theo điều tra, năm 2022, Hải lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty Hoàng Nam sản xuất. Sản phẩm sử dụng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng được quảng cáo là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”. Vụ án đang được điều tra, làm rõ.