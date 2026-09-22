Lào Cai: Bắt giữ nhóm người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bốn đối tượng bị Bộ đội Biên phòng Lào Cai bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, ba công dân Trung Quốc gồm Dai Henglong (Đới Hằng Long), Li Hao (Lí Hạo) và Zhou Yan (Châu Diễm) từng là lao động, thương nhân tự do tại Campuchia. Do ảnh hưởng của dịch bệnh từ năm 2019 và hết hạn thị thực, cả ba bị mắc kẹt tại Campuchia.

Để tìm cách trở về Trung Quốc, các đối tượng đã liên hệ với các đường dây môi giới trên mạng xã hội Telegram, WeChat và chấp nhận chi trả từ 1.550-5.000USD để được nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó tìm cách xuất cảnh sang Trung Quốc.

Chiều 5/9/2026, Diễm và Hạo đi taxi từ Sihanoukville đến Phnom Penh đón Long, sau đó cả nhóm di chuyển đến một khách sạn tại khu vực đối diện Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 0h ngày 6/9, Liu Zhujun (Lưu Trí Quân) đón và dẫn 3 người này đi theo đường mòn qua biên giới vào Việt Nam. Sau đó, nhóm được đưa về một khách sạn tại TP Hồ Chí Minh rồi tiếp tục đưa nhóm này lên xe khách ra Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Thông qua sự môi giới của Đặng Thái Sơn, cả nhóm lên Lào Cai với giá 1,9 triệu đồng.

Khi đến phường Lào Cai, Quân xuất cảnh hợp pháp sang Trung Quốc để làm thủ tục xin cấp thị thực điện tử cho 3 người.

Khi có thị thực, Quân nhập cảnh trở lại Việt Nam, đưa nhóm này lên khu vực đền Mẫu, tổ dân phố 28, phường Lào Cai. Tại đây, Quân hướng dẫn từng người trèo qua hàng rào bảo vệ vào khu vực cách ly Cửa khẩu quốc tế Lào Cai nhằm đến phòng cấp thị thực xin đổi thị thực rời, qua đó tìm cách hợp thức hóa dữ liệu nhập cảnh trái phép trước đó.

Tuy nhiên, toàn bộ hành trình của nhóm này đã nằm trong kế hoạch đấu tranh của lực lượng chức năng.

Khi nhóm này trèo qua hàng rào, Tổ công tác thuộc Đội đánh án Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt quả tang.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.