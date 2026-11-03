Lào Cai bắt giữ nghi phạm liên quan vụ án giết người tại Mường Khương

Tối 3/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lý A Lềnh (sinh ngày 16/6/1985, trú tại thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), người bị truy tìm liên quan vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra ngày 2/11 tại địa phương.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ án giết người. (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phát thông báo truy tìm Lý A Lềnh để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại thôn Ngam Lâm, xã Mường Khương.

Theo thông báo, Lý A Lềnh cao khoảng 1,57m, tóc ngắn, dáng người gầy, da sạm đen. Khi bỏ trốn, người này mặc quần dài tối màu, áo sơ mi dài tay kẻ caro màu xanh - đen.

Sau khi phát thông báo, lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm và bắt giữ Lý A Lềnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.