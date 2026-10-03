Lào Cai: Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 33 năm lẩn trốn

Trước đó, ngày 1/10, Công an phường Lào Cai tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng về việc xác minh, truy bắt Lý Văn Tài, đối tượng bị truy nã theo quyết định của Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng và đã lẩn trốn hơn 33 năm.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an phường Lào Cai khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, xác minh thông tin về nhân thân, lai lịch và nơi lẩn trốn của đối tượng trên địa bàn.

Công an phường Lào Cai phát hiện, bắt giữ Lý Văn Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại tổ dân phố số 45, Bản Phiệt, phường Lào Cai.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm, chỉ sau thời gian ngắn xác minh, đến ngày 2/10, Công an phường Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ Lý Văn Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại tổ dân phố số 45, Bản Phiệt, phường Lào Cai.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Lào Cai đã phối hợp bàn giao đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng để tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền.

Công an phường Lào Cai đã phối hợp bàn giao đối tượng Lý Văn Tài (gạch chéo) cho Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng.

Việc nhanh chóng xác minh, phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 33 năm lẩn trốn thể hiện tinh thần chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và phối hợp đấu tranh, truy bắt tội phạm của Công an phường Lào Cai, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.