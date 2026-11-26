Khoảng 08 giờ ngày 22/11/2026, Công an phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai tiếp nhận đơn trình báo của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái về vụ cướp tài sản xảy ra tại ký túc xá nam của nhà trường.

Theo nội dung trình báo, khoảng 02 giờ sáng cùng ngày, một nhóm đối tượng từ bên ngoài đột nhập vào phòng ở của học sinh, đe dọa, hành hung, lục soát, ép buộc các nạn nhân giao nộp tiền, điện thoại di động và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Văn Phú đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh. Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra được chỉ đạo phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy bắt các đối tượng.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ Mai Đại V. tại tổ dân phố số 7, phường Văn Phú. Tiếp tục truy xét, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Bảo K. tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đi Bắc Ninh.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức truy tìm các đối tượng tại các địa bàn thuộc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và xã Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Đến 0 giờ 20 phút ngày 25/11/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng còn lại là Trần Đức V. và Trần Đức H. khi đang lẩn trốn tại thôn 11, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, đồng thời thu giữ toàn bộ vật chứng bị chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi cướp tài sản của học sinh Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, gồm 05 điện thoại di động, 01 triệu đồng tiền mặt và 450.000 đồng thông qua việc ép buộc các nạn nhân chuyển khoản ngân hàng.

Việc nhanh chóng bắt giữ cả 04 đối tượng là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các phòng nghiệp vụ và Công an phường Văn Phú trong quá trình điều tra, truy xét.

Ngày 25/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 04 đối tượng trên để điều tra về tội “Cướp tài sản” theo quy định của pháp luật.