Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng đưa thiếu nữ vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, qua công tác rà soát đối tượng và tàng thư nghiệp vụ, trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện G.T.Ch (sinh năm 2009, trú tại tỉnh Lào Cai) có dấu hiệu xuất cảnh trái phép.

Kết quả xác minh cho thấy Ch đã bị một đường dây đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc để kết hôn với người nước ngoài. Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, các đối tượng hoạt động chặt chẽ với nhiều thủ đoạn tinh vi, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập án đấu tranh, làm rõ.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai dẫn giải đối tượng.

Lần theo những ký ức rời rạc

Theo lời khai của Ch khoảng tháng 12/2023, Ch bị một đối tượng lôi kéo qua mạng xã hội Facebook đi lấy chồng Trung Quốc. Tuổi đời non trẻ, hiểu biết xã hội hạn chế, Ch nghe theo sự dẫn dắt của đối tượng, giấu bố mẹ, một mình bắt xe khách lên thành phố Lào Cai (cũ). Tại điểm hẹn, các đối tượng đón Ch rồi đưa thẳng về nhà của chúng tại thôn Cốc Lầy, xã Bản Lầu, chờ thời điểm thuận lợi để đưa qua biên giới.

Sau một tuần cất giấu Ch trong nhà, chiều muộn ngày 24/12/2023, các đối tượng chuyển Ch sang nhà một đối tượng khác sát biên giới. Rạng sáng hôm sau, Ch được đưa đến khu vực Mốc 154, qua biên giới và bị giao cho một đối tượng người Trung Quốc. Người này đưa Ch đến tỉnh An Huy (Trung Quốc), gả làm vợ cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Năm 2026, Ch bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ do cư trú trái phép.

Từ lời khai của Ch nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng phá án là bằng mọi biện pháp nghiệp vụ phải xác định được các đối tượng trực tiếp đón, dẫn đưa Ch qua biên giới. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra đã lâu; Ch còn quá trẻ, trải qua nhiều biến cố nên tâm lý thiếu ổn định, ký ức xáo trộn. Trong quá trình tiếp xúc, các đối tượng đều đeo khẩu trang, ít giao tiếp, còn Ch e sợ không dám nhìn thẳng. Vì vậy, thông tin về các đối tượng rất mờ nhạt. Sau nhiều lần được trinh sát động viên, Ch nhớ lại một vài đặc điểm nhận dạng: đối tượng đeo khuyên tai, lông mày dài, tóc rẽ ngôi, nói tiếng Mông.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, lực lượng phá án tổ chức nhiều mũi trinh sát đến các địa phương xác minh; đồng thời rà soát, sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn, liên tục đối chiếu, tổng hợp thông tin để dựng chân dung đối tượng.

Đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang tại cơ quan chức năng.

Quá trình truy xét làm nổi lên Sùng Văn Quang (sinh ngày 30/1/1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Cốc Lầy, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai). Quang có nhiều năm làm nghề cửu vạn, quan hệ thân thiết với nhiều chủ hàng, cai bốc vác bên Trung Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận nơi cư trú, Quang đã vắng mặt ở địa phương thời gian dài, người thân cũng không biết Quang ở đâu, làm gì.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, cùng sự chỉ đạo, hỗ trợ áp dụng biện pháp đặc biệt của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), lực lượng phá án xác định, Quang đang làm công nhân tại một nhà máy trong Khu công nghiệp Nan Cầu Kiền (phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng), cách Lào Cai khoảng 500 km. Một tổ công tác lập tức được điều động xuống Hải Phòng.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động qua lại hai bên biên giới, Quang che giấu nhân thân, lai lịch, thường xuyên thay đổi nơi trọ, không ở ghép với ai nên việc xác định vị trí rất khó khăn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm được tối 27/9/2026, Quang sẽ đến một quán cà phê tại phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng. Phương án bắt giữ được triển khai nhanh chóng, chặt chẽ. 20h30 cùng ngày, lực lượng truy xét bắt giữ thành công Sùng Văn Quang, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tại Lào Cai, đồng phạm của Quang cũng được làm rõ là Ly Thền Hồ (sinh ngày 5/4/1991, trú tại thôn Pha Long, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai), người trực tiếp đưa Ch qua biên giới giao cho đối tượng người Trung Quốc. Sau khi gây án, Hồ án binh bất động, khoác vỏ bọc một người thợ sửa xe máy chân chất, thật thà để che giấu quá khứ phạm tội.

17h ngày 28/9/2026, lực lượng đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đột kích, bắt giữ Hồ khi đối tượng đang sửa xe máy.

Đối tượng Ly Thền Hồ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Mắt xích nguy hiểm của tội phạm xuyên biên giới

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Quang và Hồ đều khai nhận hành vi phạm tội. Cuối năm 2023, Quang được một người phụ nữ đặt vấn đề đưa Ch qua biên giới lấy chồng và đồng ý. Quang liên hệ với Hồ để đưa Ch đi; Hồ nhận lời, yêu cầu trả trước 3.300.000 đồng tiền công. Quang báo lại người phụ nữ phải trả tiền trước, người này đồng ý và gửi cho Quang tài khoản WeChat của một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ nhân thân). Quang hẹn gặp, lội qua suối biên giới thuộc khu vực xã Bản Lầu sang Trung Quốc nhận 1.500 nhân dân tệ (CNY) tiền công. Sau khi trả công cho Hồ, Quang tiêu xài cá nhân hết phần còn lại.

Khoảng 20h ngày 24/12/2023, Quang dùng xe mô tô cá nhân (đã bán năm 2024, không nhớ biển kiểm soát) chở Ch lên nhà Hồ, giao Ch và trả Hồ 3.400.000 đồng tiền công. Gần sáng 25/12/2023, Hồ đưa Ch lên khu vực Mốc 154 (biên giới Việt Nam - Trung Quốc) và giao cho một người đàn ông, rồi quay về báo lại cho Quang.

Người đàn ông này đưa Ch vào tỉnh An Huy, giao cho một người Trung Quốc khác làm vợ. Qua xác minh, các đối tượng liên quan đã nhận 110.000 CNY thông qua tài khoản WeChat của Đồng Quang Hưng, người đàn ông nhận Ch làm vợ (trú tại tỉnh An Huy, chưa rõ địa chỉ cụ thể).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và tính chất hành vi của các đối tượng, ngày 2/10/2026, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự; tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lôi kéo trẻ vị thành niên vùng cao qua mạng xã hội. Gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở cần tăng cường quản lý, giáo dục, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để các em không trở thành nạn nhân của những đường dây tội phạm xuyên biên giới.