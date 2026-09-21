Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng đóng giả khách du lịch vận chuyển 24kg trứng gà non qua biên giới

Thời gian qua, tình hình hoạt động vận chuyển trái phép thực phẩm bẩn qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Để qua mắt các lực lượng chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm tuồn hàng lậu vào nội địa.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai triển khai tuần tra đảm bảo an ninh khu vực biên giới, cửa khẩu. Ảnh: Trung Dũng.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, vào khoảng 19 giờ, ngày 15/9/2026, đội tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 02 người đàn ông xách túi hàng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác lập tức phối hợp với đội Kiểm tra giám sát của Trạm Biên phòng và Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lào Cai yêu cầu các đối tượng về phòng trực ban để kiểm tra.

Đối tượng vận chuyển thực phẩm bẩn qua biên giới. Ảnh: Trung Dũng.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ gồm: Hoàng Anh Th ( sinh năm 1990; trú tại tổ dân phố 8 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Lương Tiến C (SN 15/8/1992; trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Qua kiểm tra thực tế, đã phát hiện bên trong túi hàng của Hoàng Anh Th có chứa 15 kg trứng gà non và túi hàng của Lương Tiến C chứa 09 kg trứng gà non. Toàn bộ số thực phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ, đang trong tình trạng chảy nước và có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi nặng.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng vận chuyển thực phẩm bẩn qua biên giới. Ảnh: Trung Dũng.

Kết quả điều tra xác minh cho thấy, Th và C là bạn bè, không có việc làm ổn định và thường xuyên xuất nhập cảnh để vận chuyển thuê hàng hóa. Do lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát tại cửa khẩu chính ngạch, Th đã bàn với C đóng giả làm khách du lịch sang Trung Quốc gom nhỏ lẻ trứng gà non rồi giấu vào hành lý cá nhân. Lợi dụng đêm tối hoặc lúc khách du lịch đông đúc, cả hai thay nhau lảng vảng ra khu vực hàng rào, lén lút ném hàng lậu xuống bờ sông biên giới. Sau khi tập kết đủ số lượng, các đối tượng mới nhập cảnh trở lại, vòng xuống bờ sông thu gom để mang đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Thực phẩm bẩn thẩm lậu qua cửa khẩu được phát hiện ngăn chặn kịp thời. Ảnh: Trung Dũng.

Căn cứ kết quả xác minh, hành vi của Hoàng Anh Th và Lương Tiến C đã cấu thành hành vi “Cố ý vận chuyển hàng hoá nhập lậu” quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP). Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng với mức phạt 1.250.000 đồng, đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm bẩn trên. Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng buôn lậu.

Nhằm giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra vũ trang và kiểm soát cửa khẩu, tổ chức lực lượng khép kín liên hoàn không để sót lọt tội phạm qua biên giới.