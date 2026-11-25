BĐBP Dẫn giải 11 đối tượng vận chuyển trái phép 31.251 đạn tạo áp qua cửa khẩu.

Sau quá trình theo dõi, xác minh làm rõ hoạt động của đường dây, vào hồi 14 giờ 56 phút ngày 10/11/2026, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tổ dân phố 28 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra đối với: Nguyễn Thị Kim Dung (giới tính nữ, sinh ngày 08/11/1987, địa chỉ: phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) phát hiện trên người Dung đang cất giấu 05 gói nilon, bên trong chứa 4.919 viên kim loại hình trụ màu vàng đồng, dạng viên đạn. Đối tượng Dung khai nhận là đạn tạo áp.

Các đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 31.251 qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cùng thời điểm, tại Phú Thọ, Lào Cai, lực lượng đánh án lần lượt bắt giữ 10 đối tượng gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng, thu giữ thêm 26.332 viên đạn.

Kết quả giám định 31.251 viên đạn là đạn tạo áp, mỗi viên chứa 0,2402 gam vật liệu nổ.

Hơn 30 nghìn viên đạn tạo áp đã bị bắt giữ.

Quá trình đấu tranh lực lượng Biên phòng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Lê Thanh Tùng (sinh ngày 27/11/1996, nơi ở hiện tại: phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ). Tùng đã liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) để thuê Hùng vận chuyển. Do đã có thời gian sinh sống tại Lào Cai và thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, Hùng đã liên kết với nhóm của Trương Thị Thu Trang để tổ chức vận chuyển trái phép đạn tạo áp về Việt Nam.

Đối tượng Lê Thanh Tùng cùng tang vật.

Sau khi nhập cảnh, các đối tượng mang đạn về nhà trọ của Nguyễn Thị Thắm (sinh ngày 05/01/1992, nơi ở hiện tại: phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để cất giấu. Tại đây, Trang và Hà đóng cửa, để sẵn thùng các tông để các đối tượng lần lượt tháo, bỏ hàng từ trong người vào. Sau khi nhận đủ lô đạn, Trang đóng gói, bọc kín chống ẩm rồi gửi xe khách về cho Tùng. Hà thanh toán tiền công cho các đối tượng là 200.000 VNĐ/kg.

Đạn tạo áp được đóng gói kỹ lưỡng.

Toàn bộ hoạt động đường dây được điều hành qua mạng xã hội, dùng tiếng lóng, mật hiệu. Đặc biệt các đối tượng cầm đầu có sự tính toán rất kỹ lưỡng khi tuyển mộ đối tượng vận chuyển đều là nữ giới; trước khi xuất cảnh chỉ đạo các đối tượng chuẩn bị công cụ, phương tiện như quần tất, băng dính dùng để cất giấu đạn vào cơ thể nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

BĐBP lấy lời khai các đối tượng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/11/2026, Đồn trưởng đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 12: Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra ngày 10/11/2026 tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thuộc tổ dân phố 28 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

Việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời đường dây và thu giữ số lượng lớn vật liệu nổ ngay từ cửa khẩu của lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần bảo đảm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, kịp thời ngăn chặn nguồn vật liệu nguy hiểm thâm nhập trái phép vào Việt Nam, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.