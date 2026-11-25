Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, qua công tác nghiệp vụ và kiểm soát xuất nhập cảnh, lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi để vận chuyển trái phép số lượng lớn vật liệu nổ từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Bộ đội Biên phòng dẫn giải 11 đối tượng vận chuyển trái phép 31.251 đạn tạo áp qua cửa khẩu. Ảnh: laocai.gov.vn

Sau thời gian theo dõi, xác minh, vào 14h56 ngày 10/11/2026, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (tổ dân phố 28 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai kiểm tra Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1987, trú tại phường Lào Cai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Dung cất giấu 5 gói nilon, bên trong chứa 4.919 viên kim loại hình trụ, màu vàng đồng, có dạng viên đạn. Người này khai nhận đây là đạn tạo áp.

Cùng thời điểm, tại Phú Thọ và Lào Cai, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 10 đối tượng liên quan, gồm: Vũ Thị Thu Hà, Hà Thị Dung, Đặng Thị Hoài, Nguyễn Thị Thắm, Trương Thị Thu Trang, Hoa Thị Quỳnh, Đặng Thị Lan, Phùng Thị Ly, Nguyễn Hữu Hùng và Lê Thanh Tùng; đồng thời thu giữ thêm 26.332 viên đạn.

Kết quả giám định xác định toàn bộ 31.251 viên đạn thu giữ là đạn tạo áp, mỗi viên chứa 0,2402g vật liệu nổ.

Đối tượng Lê Thanh Tùng cùng tang vật. Ảnh: laocai.gov.vn

Quá trình đấu tranh, lực lượng Biên phòng xác định Lê Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Tùng liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) để thuê vận chuyển hàng. Do từng sinh sống tại Lào Cai và thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu, Hùng đã móc nối với nhóm của Trương Thị Thu Trang để tổ chức đưa đạn tạo áp trái phép vào Việt Nam.

Sau khi nhập cảnh, các đối tượng mang số đạn về nhà trọ của Nguyễn Thị Thắm tại phường Lào Cai để tập kết, cất giấu. Tại đây, Trang và Hà bố trí thùng carton, đóng cửa để các đối tượng lần lượt lấy đạn giấu trong người đưa vào bên trong.

Khi nhận đủ hàng, Trang đóng gói, bọc kín chống ẩm rồi gửi xe khách về cho Tùng. Các đối tượng được trả công 200.000 đồng/kg.

Đạn tạo áp được đóng gói kỹ lưỡng. Ảnh: laocai.gov.vn

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động của đường dây được điều hành qua mạng xã hội, sử dụng tiếng lóng và mật hiệu để trao đổi, liên lạc. Các đối tượng cầm đầu chủ động tuyển phụ nữ tham gia vận chuyển nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Trước khi xuất cảnh, những người được thuê vận chuyển còn được chỉ đạo chuẩn bị quần tất, băng dính và các công cụ để cất giấu đạn trong người, qua đó tìm cách qua mặt lực lượng kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.