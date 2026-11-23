Ghi nhận của PV Báo Xây dựng tối 23/11, tại Quảng trường 19/8, với số lượng người tham gia đông, tập trung tại khu vực tổ chức các hoạt động chính, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được đặt ra ngay từ khâu chuẩn bị. Công an tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án tổng thể, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra ngày hội.

Thượng tá Đỗ Đức Thanh, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, phương án bảo đảm an ninh trật tự được xây dựng bài bản, tập trung vào công tác phân luồng, phân tuyến giao thông, bảo vệ các khu vực tổ chức sự kiện, kiểm soát tình hình và chủ động xử lý những tình huống có thể phát sinh. Trước khi chương trình chính thức diễn ra, các lực lượng đã tổ chức tổng duyệt, rà soát các phương án, thống nhất vị trí và nhiệm vụ của từng bộ phận.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến huy động khoảng 4.000 người tham gia, trong đó, phường Yên Bái huy động 1.000 người; các phường Âu Lâu, Văn Phú và Nam Cường, mỗi địa phương 500 người; ngành Giáo dục và Đào tạo huy động 1.000 học sinh, sinh viên; Tỉnh đoàn Thanh niên huy động 500 đoàn viên.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm người dân và du khách đến tham dự được thuận lợi, an toàn; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự hoặc các sự cố ảnh hưởng đến chương trình. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng bảo đảm an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và tham quan các hoạt động của ngày hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm ATGT tại khu vực quảng trường và các tuyến đường dẫn đến địa điểm tổ chức sự kiện. Lực lượng CSGT được bố trí tại các nút giao, khu vực tập trung đông người để hướng dẫn phương tiện, phân luồng từ xa, hạn chế tình trạng ùn ứ trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Thượng tá Lê Toàn Thắng, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, phương án được xây dựng cụ thể, trong đó tập trung phân luồng, phân tuyến giao thông, bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm, kiểm soát tình hình an ninh trật tự và chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Trước đó, trong ngày tổng duyệt chương trình, các lực lượng đã rà soát toàn bộ phương án, thống nhất nhiệm vụ và vị trí ứng trực.Việc triển khai phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi an toàn; đồng thời bảo đảm an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và tham quan lễ hội.

Việc chủ động xây dựng phương án, phân công lực lượng, bố trí phương tiện cho thấy sự chuẩn bị từ sớm của các đơn vị chức năng. Qua đó, không chỉ bảo đảm an toàn cho các hoạt động lễ hội mà còn tạo điều kiện để người dân, du khách hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật, cảm nhận rõ nét sự phong phú trong bản sắc các dân tộc Lào Cai.

Trung tá Nguyễn Tiến Thanh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về bảo đảm an ninh, an toàn lễ hội văn hóa, lực lượng công an đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia làm nhiệm vụ. Tại Quảng trường 19/8, đơn vị bố trí 2 xe chữa cháy thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Công tác kiểm tra, ứng trực được triển khai nhằm chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Ngày hội diễn ra chính thức tối 23/11 được kỳ vọng trở thành dịp hội tụ, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.