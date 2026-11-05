Lào Cai: Bản Xèo gắn học nghề với phát triển sinh kế từ nghề miến dong

Sản xuất bánh miến tại Hợp tác xã miến dong Hưng Hiền, xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Hợp tác xã miến dong Hưng Hiền tại xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) được địa phương hỗ trợ tập huấn kỹ năng quảng bá và bán hàng trực tuyến để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghề làm miến truyền thống ở xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) góp phần tạo việc làm tại chỗ, mang lại thu nhập cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghề làm miến truyền thống ở xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) góp phần tạo việc làm tại chỗ, mang lại thu nhập cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghề làm miến truyền thống ở xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) góp phần tạo việc làm tại chỗ, mang lại thu nhập cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghề làm miến truyền thống ở xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) góp phần tạo việc làm tại chỗ, mang lại thu nhập cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghề làm miến truyền thống ở xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) góp phần tạo việc làm tại chỗ, mang lại thu nhập cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Gia đình bà Nông Thị Xiu, người Giáy ở xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai), duy trì nghề làm miến với nhiều công đoạn thủ công, kết hợp sử dụng máy nghiền và máy cán sợi. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Khu vực phơi miến của Hợp tác xã miến dong Hưng Hiền, xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai), một cơ sở tạo việc làm cho lao động địa phương từ nghề truyền thống. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân thu hoạch dong riềng, nguồn nguyên liệu phục vụ nghề sản xuất miến. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)