Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai chủ trì phiên họp.

Tham dự có Thượng tọa Thích Minh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực; Đại đức Thích Chân Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; chư tôn đức Ban Trị sự, các ban chuyên môn và Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Đại đức Thích Chân Tín trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động toàn khóa

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Đại đức Thích Chân Tín trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động toàn khóa của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ I (2026-2031).

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Thanh Điện nhấn mạnh việc sớm củng cố nhân sự và cơ sở vật chất tại hai văn phòng để bảo đảm hoạt động thông suốt. Hòa thượng đề nghị 9 ban chuyên môn sớm hoàn thiện quy chế hoạt động, tăng cường phối hợp triển khai các Phật sự, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, gắn với công tác từ thiện và an sinh xã hội.

Hòa thượng cũng đề nghị phân công nhân sự phụ trách từng khu vực, đồng thời sớm tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và hướng dẫn thực hiện quy chế hoạt động cho văn phòng và các ban chuyên môn.

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu chỉ đạo

Tại phiên họp, chư tôn đức góp ý về việc thành lập, đăng ký sinh hoạt đạo tràng và hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp. Các ý kiến cũng nhấn mạnh trách nhiệm của nhân sự phụ trách từng khu vực trong việc nắm sát tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền để phát triển tự viện, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tu học của người dân.

Dịp này, Đại đức Thích Chân Tín đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng kế hoạch hoạt động cụ thể cho các ban chuyên môn trong thời gian tới.

Thượng tọa Thích Minh Huy phát biểu

Về nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Thích Minh Huy cho biết việc công bố nhân sự 9 ban chuyên môn là bước tiếp theo để hoàn thiện tổ chức Giáo hội tại địa phương. Thượng tọa mong chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử được giao nhiệm vụ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phụng sự, đưa các hoạt động Phật sự đến cơ sở và hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, sống tốt đời, đẹp đạo.

Đại diện nhân sự các ban chuyên môn, Đại đức Thích Minh Chính phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Trị sự giao trọng trách và phát nguyện cùng các thành viên đoàn kết, tận tâm phụng sự, hoàn thành tốt các Phật sự được giao.

Các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ban Tăng sự gồm 8 thành viên, do Hòa thượng Thích Thanh Điện làm Trưởng ban. - Văn phòng Ban Trị sự đặt tại chùa Tân Bảo (phường Lào Cai) và Văn phòng Thường trực Ban Trị sự đặt tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am (phường Yên Bái). Hai văn phòng có tổng cộng 15 thành viên, do Đại đức Thích Chân Tín, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh chỉ đạo; Sư cô Thích Đàm Thùy, Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, trực tiếp điều hành. Ban Trị sự cũng công bố việc thành lập Tiểu ban Thông tin - Truyền thông trực thuộc Văn phòng Ban Trị sự. - Ban Giáo dục Phật giáo gồm 9 thành viên, do Thượng tọa Thích Minh Huy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh chỉ đạo và Đại đức Thích Minh Chính làm Trưởng ban. - Ban Văn hóa và Nghi lễ gồm 27 thành viên, do Đại đức Thích Chân Tín, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh chỉ đạo và Đại đức Thích Chân Niệm làm Trưởng ban. - Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử gồm 54 thành viên, do Đại đức Thích Thanh Trí, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh chỉ đạo và Đại đức Thích Chân Định làm Trưởng ban. - Ban Phật giáo Quốc tế gồm 19 thành viên, do Ni sư Thích Diệu Bản, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh chỉ đạo và Đại đức Thích Thanh Hòa làm Trưởng ban. - Ban Kinh tế Tài chính và Từ thiện xã hội gồm 50 thành viên, do Thượng tọa Thích Tâm Thuần, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh chỉ đạo và Thượng tọa Thích Tỉnh Thiền làm Trưởng ban. - Ban Pháp chế và Kiểm soát gồm 54 thành viên, do Đại đức Thích Trung Kính, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh chỉ đạo và Đại đức Thích Minh Thông làm Trưởng ban. - Phân ban Ni giới trực thuộc Ban Tăng sự gồm 22 thành viên, do Ni sư Thích Đàm Hợi, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh làm Trưởng Phân ban.