Lào Cai ban hành kế hoạch về phát triển du lịch thông minh

Điểm nhấn của kế hoạch là phát triển du lịch theo hướng lấy văn hóa, di sản, bản sắc các dân tộc và tri thức bản địa làm nền tảng cơ bản; nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe làm động lực nâng giá trị; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm công cụ kết nối toàn bộ hệ sinh thái du lịch.

Lào Cai phát triển du lịch theo hướng lấy giá trị văn hóa, di sản, bản sắc của các dân tộc làm nền tảng.

Theo đó, Lào Cai sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; trọng tâm là xây dựng sản phẩm đặc sắc Lào Cai - “Vành đai Wellness Lào Cai” theo hướng chăm sóc sức khỏe, kết nối các khu vực có lợi thế về khí hậu, khoáng nóng, dược liệu, thuốc tắm, y học cổ truyền, ẩm thực dưỡng sinh và tri thức bản địa.

Vành đai được định hướng hình thành 2 tuyến đặc trưng: tuyến 1 gồm các trạm Mậu A - Văn Chấn - Mường Lò - Hạnh Phúc - Tú Lệ - Mù Cang Chải; tuyến 2 gồm Sa Pa - Y Tý - Tả Phìn - Bắc Hà - Bảo Hà.

Lào Cai tập trung phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Cùng với phát triển sản phẩm, Lào Cai đặt mục tiêu bảo tồn, số hóa và phát huy giá trị 4 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh trên địa bàn tỉnh; hình thành 5 chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa, hỗ trợ hoàn thiện 10 - 15 làng du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn Việt Nam, trong đó 3 - 5 làng hướng tới hoặc đạt tiêu chuẩn du lịch cộng đồng ASEAN.

Cùng đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để kết nối và nâng cao trải nghiệm của du khách. Tỉnh sẽ xây dựng, phát triển hệ sinh thái số “Ứng dụng chuyển đổi số du lịch Lào Cai”, từng bước số hóa dữ liệu về điểm đến, di sản, sản phẩm và dịch vụ; phát triển bản đồ số, mã QR và các công cụ hỗ trợ du khách.

Du khách tham quan, ngắm cảnh mùa lúa chín ở Mù Cang Chải.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng cũng được nâng cao năng lực về quản trị, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, marketing số và phân phối trực tuyến.

Đến năm 2030, việc triển khai Bài toán lớn số 04 góp phần thực hiện mục tiêu chung của ngành du lịch Lào Cai đạt khoảng 17 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 80.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp vào GDP khoảng 10 - 12%. Đến năm 2035, tỉnh định hướng định vị thương hiệu quốc tế “Lào Cai – The Highland Escape”, góp phần đạt khoảng 18,5 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 100.000 tỷ đồng và đóng góp trực tiếp vào GDP khoảng 14 - 15%.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Lào Cai tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển sản phẩm; bảo tồn và số hóa văn hóa; xây dựng hệ sinh thái số; nghiên cứu, sáng kiến đổi mới, phát triển doanh nghiệp, cộng đồng và nguồn nhân lực; chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu; hoàn thiện cơ chế điều phối; huy động nguồn lực và theo dõi, đánh giá.

Quá trình thực hiện theo hướng “thí điểm - đánh giá - chuẩn hóa - nhân rộng”, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch chất lượng cao, xanh, thông minh và giàu bản sắc của Lào Cai.