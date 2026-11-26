Khuyến khích đổi mới, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực thi công vụ

Quy định xác định cán bộ có đề xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện đúng chủ trương, quy định, có đóng góp thiết thực được khuyến khích, ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng, trọng dụng và bảo vệ. Cơ chế khuyến khích, bảo vệ được áp dụng từ khi đề xuất ý tưởng đến khi kết thúc thực hiện.

Các đề xuất đổi mới, sáng tạo phải hướng tới giải quyết những vướng mắc, điểm nghẽn, tồn đọng kéo dài trong cơ chế, chính sách và thực tiễn; mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt, có khả năng nhân rộng; bảo đảm vì lợi ích chung, không vì mục đích vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm.

Căn cứ tính chất, phạm vi, quy mô tác động và mức độ rủi ro, các đề xuất được phân thành 4 nhóm: đột phá khâu thực thi; đột phá thể chế; mô hình thí điểm; không gian thử nghiệm có kiểm soát.

Tỉnh ưu tiên xem xét, bố trí nguồn lực và tạo điều kiện thử nghiệm theo thẩm quyền đối với các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, đầu tư công, tài chính, ngân sách, tài sản công; cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng Đảng, kiểm soát quyền lực; chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, quản trị rủi ro thiên tai và phát triển bền vững.

Quy định rõ thời hạn giải quyết, không coi im lặng là chấp thuận

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đề xuất đổi mới, sáng tạo.

Trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải đăng ký, kiểm tra thành phần, đề xuất phân loại, xác định cấp có thẩm quyền và hướng dẫn bổ sung nếu cần thiết; không yêu cầu bổ sung lặp lại những nội dung đã đầy đủ.

Đối với đề xuất thuộc thẩm quyền người đứng đầu, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người đứng đầu phải quyết định phê duyệt hoặc từ chối bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Đối với đề xuất thuộc thẩm quyền tập thể lãnh đạo, thời hạn thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng hoặc giao nhiệm vụ thẩm định; trường hợp phức tạp, chuyên môn sâu được kéo dài nhưng không quá 30 ngày làm việc.

Trường hợp quá thời hạn mà chưa có văn bản trả lời, cán bộ được báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp; người đứng đầu cơ quan tiếp nhận phải giải trình việc chậm xử lý. Quy định nhấn mạnh không coi việc im lặng là chấp thuận.

Ưu tiên trọng dụng, xem xét bổ nhiệm cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc

Theo Điều 14 của Quy định, cán bộ có đề xuất được phê duyệt, thực hiện đạt kết quả cao, đóng góp rõ rệt vào sự phát triển chung được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng.

Kết quả thực hiện đề xuất là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại, trọng dụng cán bộ; xem xét bố trí ngạch cao hơn theo vị trí việc làm, nâng bậc lương trước thời hạn khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đáng chú ý, cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc, có khả năng lan tỏa, nhân rộng trên phạm vi cả nước, cả tỉnh được ưu tiên bố trí, bổ nhiệm chức vụ cao hơn, quy hoạch chức danh lãnh đạo cao hơn hoặc đề nghị quy hoạch vượt cấp; giao chủ trì các nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược, đột phá.

Tuy nhiên, việc bố trí, bổ nhiệm, quy hoạch phải căn cứ toàn diện vào phẩm chất, uy tín, năng lực, kết quả công tác và yêu cầu của vị trí việc làm. Thành tích đổi mới, sáng tạo là căn cứ quan trọng nhưng không phải căn cứ duy nhất.

Bảo vệ cán bộ, không chỉ căn cứ vào hậu quả để quy kết trách nhiệm

Cơ chế bảo vệ được áp dụng đối với cán bộ đề xuất, tham mưu, thẩm định; thành viên hội đồng tư vấn, giám sát; đại diện cơ quan phối hợp; thành viên cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ phê duyệt và cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện đề xuất.

Để được xem xét bảo vệ, cán bộ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thẩm quyền, trình tự phê duyệt; có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung; không vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực; không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm. Khi phát sinh rủi ro, sai sót, thiệt hại, cán bộ phải chủ động, kịp thời báo cáo, phòng ngừa, khắc phục và hạn chế thiệt hại.

Quy định yêu cầu đánh giá trách nhiệm một cách khách quan, toàn diện, trên cơ sở động cơ, mục đích, bối cảnh thực hiện, mức độ lỗi, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và kết quả đạt được; không chỉ căn cứ vào hậu quả để quy kết trách nhiệm.

Việc đề xuất không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu, kể cả trường hợp phải tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện, không phải là căn cứ duy nhất để xác định vi phạm hoặc loại trừ việc xem xét bảo vệ cán bộ.

Cán bộ được xem xét không xử lý kỷ luật đảng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định, trong đó rủi ro, thiệt hại thuộc giới hạn đã được cấp có thẩm quyền chấp nhận hoặc do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Trường hợp rủi ro, thiệt hại phát sinh do sai sót không cố ý, cán bộ có thể được xem xét miễn, giảm trách nhiệm xử lý kỷ luật đảng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Trong thời gian chờ thẩm tra, xác minh, kết luận, cán bộ được giữ nguyên vị trí công tác, không bị gián đoạn quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng chỉ vì phát sinh rủi ro, thiệt hại, trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định.

Đối với cán bộ bị khiếu nại, tố cáo, phản ánh sai sự thật hoặc bị xem xét, xử lý không đúng, sau khi có kết luận của cấp có thẩm quyền xác định thực hiện đúng chủ trương, quy định, động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được phục hồi danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp.

Nghiêm cấm trù dập cán bộ, xử lý hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Quy định xác định 12 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để cố ý làm trái, vụ lợi, hợp thức hóa sai phạm; tự ý triển khai đề xuất khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; che giấu thông tin, báo cáo sai sự thật; cố ý cản trở, gây khó khăn, trù dập, trả thù cán bộ đổi mới, sáng tạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu chủ động rà soát, xác định những việc mới, việc khó, nhiệm vụ phức tạp, điểm nghẽn cần tập trung giải quyết; lựa chọn, giao nhiệm vụ cho cán bộ có năng lực, bản lĩnh, không chỉ chờ cán bộ tự đề xuất.

Việc giao nhiệm vụ phải gắn với giao quyền, xác định rõ trách nhiệm, sản phẩm, tiến độ, nguồn lực và điều kiện thực hiện; lấy kết quả, hiệu quả thực thi làm căn cứ quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cán bộ né tránh, đùn đẩy, không xử lý công việc thuộc thẩm quyền mà không có lý do chính đáng bị xem xét khi đánh giá, xếp loại, bố trí, sử dụng; trường hợp đến mức phải xử lý thì bố trí lại, thay thế hoặc kỷ luật theo quy định.

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chậm quyết định, buông lỏng giám sát hoặc không bảo vệ cán bộ, để công việc trì trệ, lãng phí nguồn lực cũng bị xem xét trách nhiệm theo tính chất, mức độ và hậu quả.

Quy định số 61-QĐ/TU có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quy định số 32-QĐ/TU ngày 02/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo trước ngày 15/12 hằng năm.

Quy định gồm 6 chương, 27 điều và 4 phụ lục, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; đảng viên lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

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