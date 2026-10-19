Lào Cai: Bàn giao nhà ở tặng gia đình khó khăn

Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau đã tài trợ 12 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Với sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa 415 căn nhà theo Kế hoạch số 193 năm 2025 của UBND tỉnh về hỗ trợ làm nhà đối với các hộ phát sinh ngoài Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% kế hoạch.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện kế hoạch đạt 66,4 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư đóng góp 42,64 tỷ đồng.

Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở tại Lào Cai.

Đáng chú ý, chất lượng nhà ở cũng được nâng lên. Giá trị bình quân mỗi căn nhà xây mới đạt khoảng 161 triệu đồng. Đặc biệt, 304 căn nhà được xây dựng đồng bộ cả bếp và công trình vệ sinh. Các công trình đều bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Nhấn mạnh việc chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân ổn định cuộc sống, ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai bày tỏ mong muốn, các gia đình được hỗ trợ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn ngôi nhà, từng bước vươn lên thoát nghèo; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ các hộ còn khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình.

Ông Đinh Văn Thơ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đánh giá cao sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và sự đồng hành của doanh nghiệp trong triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở. "Kết quả hoàn thành 415 căn nhà đã góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình khó khăn, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc huy động, lồng ghép các nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện chính sách an sinh xã hội", ông Đinh Văn Thơ nói.

Đại diện các hộ gia đình thụ hưởng, ông Nguyễn Văn Tiệp (xã Yên Bình) cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và đơn vị tài trợ. Ông Nguyễn Văn Tiệp khẳng định, ngôi nhà mới giúp gia đình trút bỏ nỗi lo mỗi mùa mưa lũ, tạo động lực để các thành viên nỗ lực lao động, sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống.