Lào Cai bàn giải pháp phát triển văn học nghệ thuật trong bối cảnh mới

Quang cảnh hội thảo.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, hoạt động sáng tác, quản lý, quảng bá văn học nghệ thuật đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Hội thảo tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tác phẩm, đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn giá trị truyền thống và phát triển sáng tạo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, nhà báo Nguyễn Thành Long nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận diện những vấn đề đặt ra đối với văn học nghệ thuật, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền và thích ứng với xu hướng phát triển mới.

Tại hội thảo, Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn kết nối liên vùng của Lào Cai; đồng thời đề nghị các hội văn học nghệ thuật đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tác, tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực và cập nhật xu hướng phát triển văn học nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại hội thảo.

Các tham luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm như phát huy giá trị văn hóa vùng sông Hồng, đổi mới hoạt động tạp chí văn nghệ địa phương, gắn sáng tạo văn học nghệ thuật với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Nhiều ý kiến đề xuất mở rộng liên kết tổ chức trại sáng tác, giao lưu, triển lãm, xuất bản và quảng bá tác phẩm giữa các địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi đề nghị tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo; phát huy trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ, khuyến khích sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh chân thực đời sống và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thông qua trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, hội thảo góp phần thúc đẩy liên kết sáng tạo liên vùng, nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá hình ảnh Lào Cai trong giai đoạn mới.