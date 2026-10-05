Lào Cai: Bám cơ sở, nắm đúng nhu cầu ở cơ sở, tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện chính sách

Mặt trận các cấp ở Lào Cai tập trung củng cố khối đại đoàn kết, chăm lo an sinh, nâng chất lượng giám sát, phản biện xã hội và hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Trong cuộc đối thoại ngày 27/9/2026 tại xã Cốc San về hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Người dân trực tiếp nêu khó khăn, nhu cầu của mình; 15 ý kiến, kiến nghị thuộc 4 nhóm vấn đề được trao đổi, giải đáp tại hội nghị hoặc tổng hợp để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Sự chung tay ấy vẫn tiếp diễn trong những tháng cuối năm. Ngày 15/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cam Đường phối hợp bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Thành, hộ cận nghèo ở tổ dân phố 28. Với một gia đình gặp khó khăn về chỗ ở, mái nhà mới là điều kiện để yên tâm gây dựng cuộc sống.

Để ổn định lâu dài, sự hỗ trợ còn cần gắn với sinh kế phù hợp và khả năng tự vươn lên. Ở thôn Diềm, xã Nghĩa Tâm, ông Giàng Chờ Tủa trồng măng tre Bát Độ trước rồi vận động bà con cùng làm; đến tháng 3/2026, toàn thôn có khoảng 20 ha măng tre Bát Độ. Từ một cách làm có thể quan sát và học hỏi, người dân có thêm căn cứ để lựa chọn hướng phát triển cho gia đình mình.

Sự tham gia của cộng đồng còn thể hiện ở những công việc phục vụ cả thôn. Khi người dân cùng bàn, cùng góp sức làm đường, công trình hoàn thành mang theo trách nhiệm gìn giữ và sử dụng của chính những người hưởng lợi.

6 tháng đầu năm 2026, Mặt trận các cấp ở Lào Cai đã triển khai 584 cuộc giám sát, tập trung vào các lĩnh vực người dân quan tâm như an sinh xã hội, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, đất đai và môi trường. Tỉnh cũng tổ chức 143 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 112 đơn thư, trong đó 81 vụ việc đã được giải quyết hoặc trả lời. Những con số ấy cho thấy người dân có thêm kênh bày tỏ nguyện vọng; điều quan trọng tiếp theo là phản ánh từ thôn bản phải được theo dõi đến cùng và chuyển thành việc làm cụ thể.

Đại diện người dân nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại ở xã Cốc San.

Ở Lào Cai, sự đa dạng về dân tộc, phong tục và điều kiện sống đòi hỏi công tác vận động phải gần dân, hiểu từng địa bàn. Người có uy tín là một trong những cầu nối ấy. Theo thông tin công bố tháng 5/2026, tỉnh có 2.288 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng sự gương mẫu và tiếng nói được bà con tin cậy, họ tham gia vận động phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc, hòa giải những bất đồng và củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng.

Ông Thào Nhà Của (áo xanh, đội mũ) vận động người dân thôn Hua Khắt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Tại thôn Hua Khắt, xã Púng Luông, ông Thào Nhà Của, người có uy tín trong cộng đồng, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông còn tham gia hòa giải và vận động người dân giữ gìn văn hóa của đồng bào Mông. Những việc làm kiên trì, gần gũi ấy giúp lời vận động có sức thuyết phục trong đời sống hằng ngày.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hoàng Văn Thành tại phường Cam Đường.

Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lào Cai tiếp nhận trên 14 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này và kinh phí chuyển sang từ năm trước, tỉnh đã phân bổ trên 26 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng yếu thế, trong đó có hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 283 căn nhà Đại đoàn kết.

Người dân tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn tại xã Quy Mông.

Tuy nhiên, kết quả chung không có nghĩa mọi địa bàn đã có điều kiện như nhau. Bên cạnh những chỉ tiêu dự kiến đạt hoặc vượt mục tiêu, Lào Cai vẫn xác định các nội dung khó hoàn thành liên quan đến đất ở, đất sản xuất, bảo hiểm y tế và sắp xếp, ổn định dân cư. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tại 16 xã trọng điểm để sớm nhận diện vướng mắc về danh mục, hồ sơ, đối tượng thụ hưởng và tiến độ thực hiện.