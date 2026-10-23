Lào Cai: Bắc Hà hội tụ sắc màu tại Festival mùa Đông năm 2026

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội mùa Đông Bắc Hà. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Từ ngày 14 đến 24/11, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Festival mùa Đông quy mô cấp xã tại nhiều địa điểm như Chợ Văn hóa Bắc Hà, Dinh thự Hoàng A Tưởng, sân vận động trung tâm xã và nhiều thôn trên địa bàn.

Với chủ đề “Sắc màu hội tụ-Ấm tình đại đoàn kết," Festival hướng tới gắn kết các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch với những dịp kỷ niệm ý nghĩa trong tháng 11, gồm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), qua đó tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng và phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14/11 tại Chợ đêm Bắc Hà, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Vũ điệu mùa Đông-Nhịp đập Đại đoàn kết," mang đến không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động thể thao và trải nghiệm văn hóa truyền thống được tổ chức, nổi bật là giải đua ngựa tại sân vận động trung tâm xã.

Đua ngựa trên cao nguyên Bắc Hà. (Nguồn: TTXVN)

Du khách cũng có cơ hội khám phá chợ trâu truyền thống vào sáng các ngày 14 và 21/11, hòa mình vào không khí nhộn nhịp của Chợ phiên Bắc Hà vào sáng các ngày 15 và 22/11, qua đó tìm hiểu nét văn hóa giao thương đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao cộng đồng, trong đó có giải bóng chuyền hơi giữa các đơn vị trường học. Đáng chú ý, Festival là dịp công bố Chỉ dẫn địa lý “Bắc Hà” cho sản phẩm quế vỏ và nhãn hiệu chứng nhận “Cao nguyên trắng Bắc Hà," góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng, quảng bá hình ảnh và tiềm năng kinh tế của địa phương.

Đến Bắc Hà trong dịp này, du khách có thể kết hợp tham quan các điểm di tích, danh thắng như Đền Bắc Hà, Dinh thự Hoàng A Tưởng; trải nghiệm cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn tại đồi Ngải Thầu, đồi cỏ Na Hối.

Tòa nhà chính của dinh thự Hoàng A Tưởng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hành trình khám phá còn mở rộng đến các thôn Bản Phố 1, Bản Phố 2, Phéc Bủng cùng những địa điểm hấp dẫn như thác Bản Zai, Hợp tác xã Cồ Dề Chải, trại nghiên cứu và sản xuất giống rau quả, núi Cóc và núi Âm Dương. Những điểm đến này mang đến cơ hội tìm hiểu cảnh quan, đời sống và các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng cao Bắc Hà.

Khép lại chuỗi sự kiện là Giải thể thao truyền thống các dân tộc, diễn ra từ 8 giờ ngày 24/11 tại sân vận động trung tâm xã Bắc Hà. Các vận động viên sẽ tranh tài ở những môn thể thao dân gian như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy. Chương trình văn nghệ, trao giải và bế mạc sẽ diễn ra cùng ngày, khép lại những ngày hội sôi nổi, đậm đà bản sắc cộng đồng.

Với chủ đề “Sắc màu hội tụ-Ấm tình đại đoàn kết,” Festival mùa Đông Bắc Hà năm 2026 không chỉ tạo không gian giao lưu, gắn kết nhân dân các dân tộc mà còn góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, con người và sản phẩm đặc trưng của địa phương đến du khách. Qua đó, sự kiện mở thêm cơ hội kết nối các hoạt động văn hóa với phát triển du lịch, tạo sức hút cho Bắc Hà trong những ngày cuối năm.

Theo thống kê, từ đầu năm đến hết ngày 1/10, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đón 930.559 lượt khách du lịch, đạt 93% mục tiêu cả năm (1 triệu lượt khách), trong đó, khách quốc tế đạt 8.021 lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.684 tỷ đồng, tương đương 68% kế hoạch năm (2.475 tỷ đồng).

Kết quả này có sự đóng góp tích cực của chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức xuyên suốt trong năm. Nổi bật là Festival mùa Hè Bắc Hà năm 2026 với chủ đề “Vang xa vó ngựa cao nguyên,” diễn ra từ ngày 23 đến 31/5, thu hút sự quan tâm của du khách và tạo điểm nhấn cho mùa du lịch Hè tại địa phương.

Bên cạnh các sự kiện quy mô lớn, những sản phẩm du lịch được tổ chức thường xuyên cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của Bắc Hà. Chợ đêm Bắc Hà diễn ra vào tối thứ Bảy hằng tuần, bình quân đón khoảng 1.500 lượt khách mỗi đêm. Không chỉ là nơi giao lưu, mua bán, chợ đêm còn trở thành không gian giới thiệu văn hóa, ẩm thực và các sản vật đặc trưng của vùng cao, mang đến cho du khách cơ hội khám phá đời sống bản địa.

Tiếp nối thành công của Festival mùa Hè, từ ngày 28/8 đến 6/9, Bắc Hà tiếp tục tổ chức Festival mùa Thu năm 2026 với chủ đề “Hương sắc mùa Thu." Sự kiện gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách đến với Bắc Hà trong mùa Thu./.

Bắc Hà (Lào Cai) là điểm đến hấp dẫn của vùng núi Tây Bắc, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, những phiên chợ vùng cao giàu bản sắc và đời sống văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc. Đến Bắc Hà, du khách có thể khám phá chợ phiên Bắc Hà, nơi hội tụ sắc màu trang phục, sản vật và nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng, Phù Lá; tham quan dinh thự Hoàng A Tưởng với kiến trúc Á-Âu độc đáo, hay tìm về những bản làng như Bản Phố, Tà Chải, Bản Liền để trải nghiệm cuộc sống bản địa, thưởng thức ẩm thực và khám phá nghề thủ công truyền thống. Cùng với cảnh sắc núi rừng, những mùa hoa và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, Bắc Hà đang từng bước phát huy lợi thế di sản văn hóa, cảnh quan và sinh kế địa phương để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, hướng tới trở thành điểm đến đặc sắc của vùng Tây Bắc.