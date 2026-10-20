Lào Cai: 9 tháng năm 2026, phường Cam Đường đạt 80% giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến hết tháng 9/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công phường Cam Đường được giao (bao gồm cả vốn kéo dài từ năm 2025 chuyển sang) đạt hơn 493,3 tỷ đồng. Nhờ sự chỉ đạo sát sao và chủ động trong công tác điều hành, lũy kế giải ngân của địa phương đã đạt trên 394 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch.

Khu tái định cư Xuân Tăng đang được phường Cam Đường triển khai.

Trong đó, nguồn ngân sách phường giải ngân 206.074/267.218 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch nguồn ngân sách phường; nguồn ngân sách tỉnh giải ngân 187.917/225.000 triệu đồng, đạt 84% kế hoạch.

Riêng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển văn hóa hơn 1,1 tỷ đồng đang triển khai do mới được phân bổ trong tháng 9. Mục tiêu hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV.

Ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Chủ tịch UBND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Chia sẻ với VTCNews, ông Nguyễn Xuân Nhẫn, Chủ tịch UBND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai cho biết, để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, địa phương đã khẩn trương rà soát, đánh giá sát khả năng thực hiện các nguồn thu ngân sách dành cho đầu tư phát triển, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất.

Tập trung vốn cho các dự án có khối lượng, có khả năng hoàn thành và giải ngân trong năm 2026, không để tình trạng bố trí vốn nhưng không có khả năng sử dụng, đồng thời không để dự án có khối lượng, đủ điều kiện thanh toán nhưng thiếu vốn.

Khu cây xanh cảnh quan Bình Minh, phường Cam Đường đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Chủ tịch UBND phường Cam Đường nhấn mạnh, kiên quyết đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, vướng mắc chưa có khả năng tháo gỡ, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, GPMB hoặc không có khả năng giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2026 để bổ sung cho các dự án có khối lượng, có nhu cầu vốn và có khả năng giải ngân ngay. Việc điều chỉnh phải bảo đảm đúng thẩm quyền, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Nguồn lực địa phương ưu tiên tập trung vào đầu tư phát triển hạ tầng, các công trình trọng điểm như khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trường học, các trạm y tế, nâng cấp, bảo tồn các di tích lịch sử... Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng

Hiện nay, UBND phường Cam Đường đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 48 công trình, dự án, với hơn 3.292 hộ gia đình bị ảnh hưởng, tổng diện tích dự kiến thu hồi hơn 862ha (khối lượng còn lại khoảng 400 ha).

Để dứt điểm các vướng mắc, phường tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, tập trung GPMB các dự án đô thị trọng điểm như Tiểu khu đô thị số 3, Tiểu khu đô thị số 15 (hai bên đường D1), hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tân Lập, xử lý dứt điểm điểm nghẽn tại các dự án trọng điểm như Kè suối Ngòi Đum (đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Tỉnh lộ 155) và hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ hữu suối Ngòi Đum.

Dự án mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật dọc đường Chiếng On (giai đoạn 1).

Tháo gỡ, xử lý vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư Xuân Tăng, dự án mặt bằng dọc đường Chiếng On (giai đoạn 1) để tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển; tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các công trình công cộng, xử lý các điểm nghẽn trong kết nối giao thông nội thị.

Để tránh tình trạng “dồn vốn, dồn hồ sơ vào thời điểm cuối năm”, UBND phường Cam Đường đã giao các phòng, ban liên quan khẩn trương tham mưu các thủ tục pháp lý để triển khai, đảm bảo nguồn vốn được khơi thông và giải ngân đúng quy định ngay trong quý IV.

Đối với các dự án đang thi công, yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công phù hợp; kiểm soát chặt chẽ tiến độ theo hợp đồng. Thực hiện nghiệm thu ngay khi có khối lượng đủ điều kiện, hoàn thiện hồ sơ thanh toán kịp thời theo nguyên tắc có khối lượng đến đâu, thanh toán đến đó; không để khối lượng hoàn thành nhưng chậm lập hồ sơ thanh toán.

Các dự án không đạt tiến độ cam kết sẽ bị kiểm điểm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và bắt buộc phải có giải pháp bù đắp tiến độ ngay trong tuần kế tiếp.

Đồng thời, địa phương tập trung triển khai đồng bộ 3 nhiệm vụ đột phá: đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với GPMB; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch và chuyển đổi số.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp không chỉ giúp tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch các cụm công nghiệp, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thu hút dòng vốn đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong quý IV/2026.