Lào Cai: 9 chủ đầu tư có kết quả nổi bật trong giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Về số vốn giải ngân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai dẫn đầu với 1.313,5 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm. Tiếp đến là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giải ngân 836,4 tỷ đồng, đạt 75%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 giải ngân 772,5 tỷ đồng, đạt 81%.

Các chủ đầu tư chú trọng tiến độ, chất lượng công trình, công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Ở cấp xã, phường Lào Cai có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt 85,3%, tương ứng 349,3 tỷ đồng; phường Cam Đường đạt 79,9%, tương ứng 394 tỷ đồng; xã Bắc Hà đạt 78,9%, tương ứng 244,5 tỷ đồng; phường Sa Pa đạt 78,2%, tương ứng 441 tỷ đồng; xã Bảo Thắng đạt 77,9%, tương ứng 290,2 tỷ đồng; xã Bát Xát đạt 77%, tương ứng 183 tỷ đồng.

Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư, hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển vật tư, nông sản.

Kết quả trên cho thấy các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án; đóng góp tích cực vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lào Cai.