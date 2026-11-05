Lào Cai: 86,32% dân số đã kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2

Toàn tỉnh hiện có hơn 1,39 triệu tài khoản VNeID mức độ 2 được kích hoạt trên tổng số hơn 1,62 triệu tài khoản cần thu thập, kích hoạt. Tỷ lệ tài khoản định danh điện tử được duy trì ở mức 90,71% dân số.

Tỷ lệ tài khoản định danh điện tử của tỉnh Lào Cai được duy trì ở mức 90,71% dân số.

Số địa phương có tỷ lệ thu thập, kích hoạt tài khoản từ 80% đến dưới 100% tăng lên 84 xã, phường, tăng 24 địa phương so với tháng 9. Toàn tỉnh không còn xã, phường có tỷ lệ dưới 60%; tuy nhiên, vẫn còn 3 xã có tỷ lệ dưới 70% là Phình Hồ, Tà Xi Láng và Trạm Tấu.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu 90% tài khoản VNeID trở lên được định danh điện tử mức độ 2.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu thập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, phấn đấu đạt từ 90% trở lên. Trong đó, tập trung hỗ trợ, đôn đốc các địa phương có tỷ lệ thấp, quyết tâm thu hẹp khoảng cách giữa các địa bàn, nâng cao hiệu quả triển khai Đề án 06.