Lào Cai: 76/99 xã, phường đạt trên 75% dự toán thu ngân sách năm 2026

76/99 xã, phường đạt trên 75% dự toán thu ngân sách tỉnh giao năm 2026.

Trong 99 xã, phường, có 76 đơn vị đạt trên 75% dự toán thu ngân sách tỉnh giao năm 2026, còn 23 đơn vị đạt dưới 75%. So với kịch bản thu 9 tháng, 78 đơn vị đã hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, trong khi 21 đơn vị chưa đạt mục tiêu đề ra.

Xét về quy mô thu, phường Lào Cai dẫn đầu với hơn 3.228,1 tỷ đồng, đạt 83,8% dự toán tỉnh giao và 105,3% kịch bản thu 9 tháng. Xã Bát Xát thu trên 2.122,6 tỷ đồng, tương ứng 121,6% dự toán và 156,5% kịch bản 9 tháng; phường Yên Bái đạt 1.722,1 tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán và 87,2% kịch bản 9 tháng. Xã Tằng Loỏng đạt 1.154,5 tỷ đồng, tương ứng 163,2% dự toán và 219,2% kịch bản thu 9 tháng.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực tế quỹ đất và thu ngân sách ở cơ sở.

Một số địa phương ghi nhận tỷ lệ thực hiện kịch bản thu 9 tháng ở mức rất cao: Xã Chiềng Ken đạt 1.892,6%; Y Tý đạt 1.643,2%; Tả Van đạt 984,3%;Tả Phìn đạt 930,8% và A Mú Sung đạt 883,6%. Tuy nhiên, những địa bàn này có quy mô dự toán thu không lớn, tỷ lệ phần trăm cao xuất phát từ mức thu tuyệt đối thấp.

Ở chiều ngược lại, tiến độ thu tại một số địa phương còn thấp so với kịch bản 9 tháng: Phường Sa Pa thực hiện 1.124 tỷ đồng, tương ứng 28,2%; xã Mậu A đạt 127,2 tỷ đồng, tương ứng 20,2%; xã Cảm Nhân đạt 14,5 tỷ đồng, tương ứng 22,9%; xã Quy Mông đạt 26,7 tỷ đồng, tương ứng 34,4%; xã Việt Hồng đạt 11,2 tỷ đồng, tương ứng 39,8%.

Thi công các công trình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu ngân sách tại địa phương.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách tại một số địa phương là nguồn thu từ đất chưa đạt như kỳ vọng.

Trong quý IV, việc theo dõi sát tiến độ từng khoản thu, nhất là các khoản thu còn thấp so với dự toán và kịch bản, sẽ là cơ sở để các xã, phường tập trung giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.