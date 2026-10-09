Lào Cai: 729 cán bộ quản lý giáo dục tự nguyện rời vị trí
Thực hiện Đề án sắp xếp trường, lớp học, toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai có 953 cán bộ quản lý chịu tác động; trong đó, nhiều người tự nguyện rời vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để nhận nhiệm vụ mới hoặc trở lại giảng dạy.
Trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 2.599 cán bộ quản lý trường học. Sau sắp xếp, số cán bộ quản lý còn lại là 1.646 người, gồm 473 hiệu trưởng và 1.173 phó hiệu trưởng.
Cùng với việc bố trí cán bộ quản lý đến công tác tại cơ quan, đơn vị khác, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã bố trí 907 người làm giáo viên, đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy hoặc giữ chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; 44 người nghỉ hưu đúng tuổi hoặc nghỉ theo chính sách tinh giản quy định tại Nghị định số 154.
Đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp, 729 cán bộ quản lý đã tự nguyện viết đơn xin đảm nhận vị trí công tác thấp hơn hoặc trở lại làm giáo viên. Trong số này, 187 hiệu trưởng xin làm phó hiệu trưởng; 33 hiệu trưởng và 509 phó hiệu trưởng xin trở lại giảng dạy.
Việc hàng trăm cán bộ quản lý trở lại làm công tác chuyên môn không chỉ góp phần thuận lợi cho quá trình sắp xếp tổ chức, nhân sự mà còn bổ sung nguồn giáo viên có kinh nghiệm cho các nhà trường, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại một số địa phương.
Sự đồng thuận, tự nguyện của đội ngũ cán bộ quản lý đã tạo điều kiện để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh hoàn thiện việc bố trí nhân sự nhanh gọn, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án sắp xếp trường, lớp học.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-729-can-bo-quan-ly-giao-duc-tu-nguyen-roi-vi-tri-post911506.html