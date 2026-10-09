Lào Cai: 729 cán bộ quản lý giáo dục tự nguyện rời vị trí

Trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 2.599 cán bộ quản lý trường học. Sau sắp xếp, số cán bộ quản lý còn lại là 1.646 người, gồm 473 hiệu trưởng và 1.173 phó hiệu trưởng.

Thầy giáo Đỗ Thanh Xuân là một trong hai cán bộ quản lý ngành giáo dục xã Trấn Yên tự nguyện viết đơn xin trở lại giảng dạy.

Cùng với việc bố trí cán bộ quản lý đến công tác tại cơ quan, đơn vị khác, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã bố trí 907 người làm giáo viên, đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy hoặc giữ chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; 44 người nghỉ hưu đúng tuổi hoặc nghỉ theo chính sách tinh giản quy định tại Nghị định số 154.

Đáng chú ý, trong quá trình sắp xếp, 729 cán bộ quản lý đã tự nguyện viết đơn xin đảm nhận vị trí công tác thấp hơn hoặc trở lại làm giáo viên. Trong số này, 187 hiệu trưởng xin làm phó hiệu trưởng; 33 hiệu trưởng và 509 phó hiệu trưởng xin trở lại giảng dạy.

Nhiều cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai tự nguyện rời vị trí để trở lại làm công tác giảng dạy.

Việc hàng trăm cán bộ quản lý trở lại làm công tác chuyên môn không chỉ góp phần thuận lợi cho quá trình sắp xếp tổ chức, nhân sự mà còn bổ sung nguồn giáo viên có kinh nghiệm cho các nhà trường, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại một số địa phương.

Sự đồng thuận, tự nguyện của đội ngũ cán bộ quản lý đã tạo điều kiện để ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh hoàn thiện việc bố trí nhân sự nhanh gọn, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án sắp xếp trường, lớp học.