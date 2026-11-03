Lào Cai: 42 dự án năng lượng đã có nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 199 dự án thủy điện, trong đó 108 dự án đã hoàn thành; cùng với 4 dự án điện sinh khối, 3 dự án điện gió, 16 dự án điện mặt trời tập trung và các dự án điện rác.

Hệ thống lưới điện cơ bản đáp ứng nhu cầu truyền tải và sinh hoạt; 100% xã có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 94,5%.

Lào Cai tập trung phát triển nguồn và lưới điện đảm bảo cung cấp điện năng trên địa bàn.

Trong thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư, giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh có 42/86 dự án năng lượng đã có nhà đầu tư nộp hồ sơ, trong đó 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị tháo gỡ khó khăn về mặt bằng cho các dự án điện; thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện, chi phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng.

Đối với chương trình điện nông thôn, đến tháng 10/2026, tỉnh đã đóng điện cho 7 thôn; hiện đang triển khai thi công tại 16 thôn, bản, phấn đấu hoàn thành đóng điện trong quý IV/2026. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn.

Lào Cai đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa, đầu tư các dự án năng lượng, giai đoạn 2026 - 2030.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án năng lượng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng. Tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Lào Cai diễn ra vào ngày 12/10 vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành điện, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình điện. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2027, 100% người dân trên địa bàn có điện.

Đối với Công ty Điện lực Lào Cai, đồng chí yêu cầu chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; chuẩn bị hạ tầng và nguồn điện đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2027, 100% người dân trên địa bàn có điện.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục rà soát, bổ sung các dự án nguồn và lưới điện vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc Quy hoạch điện VIII và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Đồng thời, đôn đốc đưa hai dự án thủy điện Hồ Bốn 2 và Lán Bò vào phát điện trong năm 2026; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành hệ thống điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.