Lào Cai: 4 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách, đánh võng bị khởi tố

Các đối tượng tham gia vụ việc tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 21/9/2026, qua theo dõi mạng xã hội Facebook, Công an phường Cam Đường phát hiện một video ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an phường Cam Đường đã phối hợp Công an các xã: Phong Hải, Bảo Thắng và phường Lào Cai tiến hành rà soát, xác minh.

Qua xác minh, khoảng 19 giờ ngày 19/9/2026, một nhóm thanh thiếu niên tập trung tại nhà Lý Đồng Tâm, sinh năm 2010, ở thôn Nậm Choỏng, xã Phong Hải, sau đó rủ nhau đến khu vực phường Cam Đường, mang theo kiếm và đinh ba tự chế.

Khi di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc Tổ dân phố số 15, phường Cam Đường, các đối tượng có hành vi rú ga, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi. Một đối tượng cầm kiếm quẹt xuống đường, các đối tượng khác cầm đinh ba chĩa, chọc về phía trước. Lý Đồng Tâm sử dụng điện thoại để quay lại toàn bộ hành vi của nhóm.

Sau đó, Cư Seo Chung đăng đoạn video lên TikTok bằng tài khoản cá nhân “Siêu nhân đỏ”. Video nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện, điện thoại di động và hung khí liên quan.

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Lý Tiến Mừng, sinh năm 2010 và Lý Đồng Tâm, sinh năm 2010, cùng trú tại xã Phong Hải; Bồng Thanh Lực, sinh năm 2008, trú tại xã Bảo Thắng và Tẩn Phúc Lâm, sinh năm 2007, trú tại phường Lào Cai về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với thanh thiếu niên về những hệ lụy pháp lý từ hành vi tụ tập, mang theo hung khí; điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và quay, đăng tải hình ảnh vi phạm lên mạng xã hội.