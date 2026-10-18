Lào Cai: 24 đội tranh tài tại Cuộc thi “Đòn bẩy tăng tốc kinh doanh”

Tham gia cuộc thi, 24 đội đến từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh lần lượt trải qua 2 phần thi gồm: thuyết trình ý tưởng, sáng kiến, kế hoạch kinh doanh và bảo vệ ý tưởng trước Ban Giám khảo thông qua hình thức trao đổi, trả lời câu hỏi.

Ở phần thuyết trình, các đội tập trung giới thiệu những ý tưởng, sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Nội dung trình bày thể hiện định hướng phát triển sản phẩm, xác định thị trường mục tiêu, phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh và kế hoạch mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Phần thuyết trình giúp các đội thể hiện tư duy kinh doanh, định hướng phát triển sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường.

Tại phần bảo vệ ý tưởng, các đội trực tiếp trao đổi với Ban Giám khảo, làm rõ tính khả thi, hiệu quả kinh tế, khả năng cạnh tranh và tiềm năng duy trì, nhân rộng mô hình. Qua đó, các đội có điều kiện nhìn nhận điểm mạnh, hạn chế trong kế hoạch kinh doanh, tiếp thu ý kiến góp ý để điều chỉnh phương án triển khai phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện thực tế.

Thông qua các phần thi, năng lực xây dựng kế hoạch, tư duy thị trường, kỹ năng thuyết trình, phản biện và xử lý tình huống của các thí sinh được thể hiện rõ nét. Đây cũng là kỹ năng cần thiết giúp phụ nữ tự tin hơn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, tiếp cận khách hàng, kết nối đối tác và tìm kiếm cơ hội phát triển

Các thí sinh tự tin bảo vệ ý tưởng, làm rõ phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh trước Ban Giám khảo.

Không chỉ là sân chơi để các đội thể hiện năng lực, cuộc thi còn tạo môi trường giao lưu, kết nối giữa những phụ nữ đang khởi sự kinh doanh và các nữ doanh nhân. Việc chia sẻ kinh nghiệm, tiếp nhận góp ý từ Ban Giám khảo giúp các đội có thêm góc nhìn thực tế, từng bước hoàn thiện ý tưởng, nâng cao chất lượng kế hoạch và chủ động hơn trong quá trình phát triển mô hình.

Cuộc thi cũng góp phần khuyến khích phụ nữ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 7 giải Ba cùng các giải thưởng khác cho đội thi có thành tích xuất sắc. Trong đó giải Nhất thuộc về hộ kinh doanh thực phẩm Xuân Hưởng Food ở xã Xuân Quang.

Nhất thuộc về hộ kinh doanh thực phẩm Xuân Hưởng Food, xã Xuân Quang.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy kinh doanh và lãnh đạo cho doanh nhân nữ tại Lào Cai, góp phần nâng cao năng lực kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh.