Lào Cai: 18 địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 24 giờ qua (từ 18 giờ ngày 08/11 đến 18 giờ ngày 09/11), khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Lạc 79,4 mm (Khánh Hòa); Bản Cái 93,4 mm (Cốc Lầu); Bảo Hà 1 73,8 mm (Bảo Hà); Cam Đường 75 mm (P. Cam Đường); Long Khánh 85,2 mm, Long Phúc 80,2 mm (Phúc Khánh); Lương Sơn 93,2 mm, Lương Sơn 89,2 mm (Bảo Yên); Minh Chuẩn 86 mm (Tân Lĩnh); Tân Dương 1 105,4 mm, Tân Dương 92,2 mm (Xuân Hòa); Thượng Hà 1 126,2 mm, Thượng Hà 2 125,2 mm (Thượng Hà). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 5 - 10 mm, có nơi trên 20 mm. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông và sụt lún đất.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý các tổ dân phố, thôn, bản và những điểm có nguy cơ cao thuộc các phường, xã dưới đây:

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng việc di chuyển của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.