Lào Cai: 14 đội thi tranh tài tại Hội thi “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn” năm 2026

Tiết mục văn nghệ tại hội thi.

Các đội đến từ các xã Si Ma Cai, A Mú Sung, Y Tý, Mường Hum, Trịnh Tường, Bắc Hà, Lùng Phình… Hội thi tạo sân chơi để trẻ em thể hiện tiếng nói, phát huy khả năng sáng tạo và đề xuất giải pháp cho những vấn đề trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đội tham gia hai phần thi: “Chúng em là thủ lĩnh” và “Sáng kiến nhỏ - thay đổi lớn”. Với hình thức thể hiện đa dạng, sinh động, các đội đã giới thiệu những hoạt động nổi bật của câu lạc bộ; đồng thời xây dựng các tình huống, câu chuyện xoay quanh những vấn đề thiết thực như bình đẳng giới, quyền trẻ em, phòng ngừa bạo lực, tảo hôn và bảo đảm an toàn trên môi trường số.

Một tình huống được thể hiện tại hội thi.

Nhiều đội thi thể hiện sự tự tin, tinh thần hợp tác và khả năng nhận diện những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Các em bước đầu đề xuất những giải pháp cụ thể, qua đó phát huy vai trò của trẻ em trong việc tạo ra những thay đổi tích cực.

Giai đoạn 2021 2025, toàn tỉnh thành lập được 168 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và thúc đẩy bình đẳng giới trong thanh thiếu niên.

Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 3 giải Chuyên đề.

Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn khuyến khích trẻ em phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bày tỏ quan điểm và tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến bản thân, qua đó lan tỏa các sáng kiến thiết thực trong cộng đồng.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 3 giải Chuyên đề. Đội Trường PTDT bán trú THCS Bắc Hà xã Bắc Hà giành giải Nhất.