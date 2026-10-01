Lào Cai: 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu kinh doanh xăng sinh hoc theo lộ trình

Từ ngày 15/6/2026, 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã triển khai kinh doanh xăng E5 và E10 RON 92 theo lộ trình. Việc chuyển đổi được thực hiện trong điều kiện địa bàn tỉnh rộng, nhiều khu vực miền núi, vùng cao, khoảng cách vận chuyển từ các đầu mối cung ứng lớn và chi phí logistics cao.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Toàn tỉnh hiện có 224 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, 220 cửa hàng đang hoạt động, thuộc 97 doanh nghiệp; 3 cửa hàng đã ngừng kinh doanh trên 30 ngày và bị thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định. Một cửa hàng tạm dừng bán hàng từ ngày 25/9/2026 để sửa chữa, dự kiến hoạt động trở lại sau khoảng 10 ngày.

Sau 4 tháng triển khai, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Các cửa hàng cơ bản thực hiện đúng thời gian mở cửa đã đăng ký, chấp hành quy định về kê khai và niêm yết giá.

Từ ngày 1/6 đến 28/9/2026, lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh học tại Lào Cai được triển khai tương đối đồng bộ, không gây xáo trộn lớn trên thị trường bán lẻ xăng dầu. Các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị hạ tầng, nguồn hàng và tổ chức lại hoạt động kinh doanh để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi.

Sở Công Thương Lào Cai đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sở, ngành, địa phương và thương nhân kinh doanh xăng dầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Các doanh nghiệp được yêu cầu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm, trang thiết bị, vật tư phục vụ kinh doanh xăng E10 từ ngày 1/6/2026; đồng thời bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc gián đoạn hoạt động bán hàng.

Công tác tuyên truyền về lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học cũng được triển khai nhằm giúp người dân, doanh nghiệp nắm bắt thông tin và chủ động thích ứng với việc chuyển đổi.

Cùng với công tác chuẩn bị, kiểm tra, giám sát thị trường được tăng cường. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu, tập trung vào chất lượng, giá bán, niêm yết giá và hoạt động bán hàng.

Trong thời gian tới, Lào Cai tiếp tục thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học, đồng thời chủ động bảo đảm nguồn cung, kiểm soát chất lượng và từng bước giảm chi phí đưa nhiên liệu đến các địa bàn vùng cao. Mục tiêu là bảo đảm quá trình chuyển đổi nhiên liệu diễn ra ổn định, liên tục, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.