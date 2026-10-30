Lào Cai: 1.200 'người bản số' sẵn sàng làm hạt nhân chuyển đổi số cơ sở

Chuỗi 20 lớp đào tạo mô hình “Người bản số” vừa khép lại tại 32 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đánh dấu bước chuyển thực chất trong việc đưa công nghệ về vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay vì những giờ học lý thuyết nặng tính hình thức, chương trình tập trung huấn luyện thực chiến cho 1.200 học viên nòng cốt các nhóm kỹ năng số thiết yếu: thành thạo thiết bị thông minh, khai thác Internet, thao tác mượt mà trên các nền tảng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, nhận diện những bẫy lừa đảo tinh vi trên không gian mạng và ứng dụng AI vào đời sống, sản xuất.

Các học viên tham gia phần thực hành tương tác trực tiếp với tình huống số hóa trong lớp tập huấn mô hình “Người bản số” tại Lào Cai.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình, lực lượng này sẽ trực tiếp bám sát cơ sở, đóng vai trò như những “hướng dẫn viên công nghệ” túc trực tại thôn bản để cầm tay chỉ việc, tháo gỡ từng vướng mắc nhỏ nhất cho người dân khi thực hiện định danh điện tử VNeID hay nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Bên cạnh nhiệm vụ phổ cập kỹ năng số, đội ngũ “Người bản số” còn trực tiếp đảm nhận vai trò chốt chặn thông tin tại cơ sở.

Trước tình trạng các chiêu trò lừa đảo tài chính qua mạng, đường link giả mạo hay tin đồn thất thiệt ngày càng nhắm vào người dân vùng sâu, lực lượng này sẽ là những người đầu tiên cảnh báo, hướng dẫn đồng bào kiểm chứng nguồn tin, qua đó giữ sạch môi trường số và bảo vệ an toàn tài sản cho người dân ngay từ từng thôn bản.