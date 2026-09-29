Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố “đẩy lùi kẻ thù” khỏi vùng biển phía Nam

Hình ảnh tân Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đọc thông điệp đầu tiên trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN

Trong thông điệp nhân dịp tưởng niệm Chiến tranh Iran - Iraq và ngày tưởng niệm thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, ông Khamenei cho rằng các lực lượng Iran đã “đẩy lùi kẻ thù” ra xa khỏi vùng biển ngoài khơi miền Nam, buộc các đối phương phải lùi về phía Biển Arab.

Ông đồng thời nhấn mạnh các lực lượng bảo vệ eo biển Hormuz đã góp phần quan trọng trong việc duy trì an ninh khu vực.

Phát biểu này tiếp tục phản ánh lập trường cứng rắn của Tehran trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại vùng Vịnh và các tuyến hàng hải chiến lược vẫn còn nhiều biến động.

Iran nhiều lần khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp hoặc áp đặt ảnh hưởng lên khu vực mà nước này coi là không gian an ninh trọng yếu.

Trong tuyên bố, ông Khamenei cũng cảnh báo rằng bất kỳ hành động “liều lĩnh” nào từ phía đối phương đều sẽ phải đối mặt với tổn thất, đồng thời cho rằng tình hình an ninh tại khu vực Biển Arab đang dần được củng cố theo hướng có lợi cho Iran.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng chiến lược toàn cầu, nơi vận chuyển một phần đáng kể nguồn cung dầu mỏ thế giới.

Giới quan sát cho rằng các tuyên bố mới của Tehran có thể làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực, đặc biệt liên quan đến an ninh hàng hải và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc.