Lãnh tụ Tối cao Iran ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 27/10 kêu gọi bảo vệ các quyền và lợi ích của Tehran trong quá trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Mỹ.

Ông nhấn mạnh Washington cần đáp ứng những điều kiện do Iran đưa ra, đồng thời bảo vệ những gì Tehran gọi là "mặt trận kháng chiến".

Phát biểu trong cuộc họp với ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Khamenei đánh giá cơ quan này giữ vai trò trung tâm trong việc điều hành các công việc quốc gia.

Ông cũng nhấn mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh nhằm giải quyết những thách thức hiện nay.

Lãnh tụ Tối cao Iran đồng thời đề cập tầm quan trọng của việc kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Ông cho rằng, Tehran cần bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực, đồng thời củng cố quan hệ với các nước láng giềng trên cơ sở lợi ích chung

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp tại Tehran giữa đại diện Iran và quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, 3 quốc gia thuộc Liên minh Phòng thủ chung Mecca. Riyadh cho biết, cuộc gặp nhằm tìm kiếm các kênh đàm phán để ngăn xung đột quân sự leo thang trở lại.

Bộ Ngoại giao Iran cũng đánh giá đây có thể là bước đầu hướng tới xây dựng các cơ chế an ninh khu vực.

Trong khi đó, Tehran cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt hơn nếu Washington mở lại chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, Iran khẳng định vẫn để ngỏ con đường ngoại giao và sẵn sàng nối lại đàm phán nếu các điều kiện của nước này được đáp ứng.

Từ tháng trước, Iran đã đưa ra đề xuất gồm 7 điểm, với lộ trình thực hiện trong 7 ngày.

Mỹ phải tìm cách chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon; giải phóng tài sản Iran bị đóng băng; miễn trừ các lệnh trừng phạt liên quan đến xuất khẩu dầu và dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran. Đến ngày cuối cùng, Tehran sẽ mở cửa eo biển Hormuz.

Sau giai đoạn này, các cuộc đàm phán toàn diện về chương trình hạt nhân Iran sẽ bắt đầu. Đầu tuần này, Tehran còn để ngỏ khả năng rút ngắn lộ trình xuống 4-5 ngày.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Mỹ có thể khởi động chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Tuy nhiên, khả năng đạt được thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc Washington có chấp nhận các điều kiện của Tehran hay không.