Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi ứng dụng AI trong lĩnh vực thực thi pháp luật

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Nguồn: EPA)

Trong thông điệp nhân Tuần lễ Thực thi pháp luật của Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Khamenei đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực nhân sự, củng cố cơ sở kỹ thuật và phần mềm, đồng thời ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật.

Khẳng định các cơ quan thực thi pháp luật là một trong những trụ cột quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, ông Khamenei bày tỏ, những vụ tấn công nhằm vào các đơn vị thuộc lực lượng này càng cho thấy vai trò thiết yếu của họ đối với đất nước.

Đặc biệt, theo Lãnh tụ Tối cao Iran, bất chấp các vụ tấn công, lực lượng thực thi pháp luật vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, duy trì được trật tự trong các cuộc tấn công liên tiếp từ Mỹ và Israel.

Ông cũng cáo buộc Mỹ và Israel cố tình nhắm mục tiêu vào các chỉ huy và nhân viên cảnh sát, song khẳng định rằng các cuộc tấn công này đã thất bại trong việc làm suy yếu khả năng thực thi nhiệm vụ của lực lượng an ninh

“Lực lượng thực thi pháp luật, cũng như quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đều từ chính nhân dân mà ra. Do đó, chỉ khi tạo dựng được niềm tin, mới có thể có được sự tin tưởng từ người dân đối với mình”, Lãnh tụ Khamenei nêu rõ.