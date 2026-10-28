Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi Mỹ đáp ứng điều kiện chấm dứt xung đột

Ngày 27/10, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã có cuộc gặp với Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), theo Press TV.

Tại cuộc gặp, ông Khamenei nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ các quyền và lợi ích của người dân Iran cũng như “Mặt trận Kháng chiến”, thông qua việc thực hiện những điều kiện mà Tehran đã công bố để chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và thiết lập tình trạng “không chiến tranh cũng không hòa bình”.

Ông Khamenei cũng khẳng định sự kháng cự của Iran là nguyên nhân khiến đối phương rơi vào tình thế tuyệt vọng trong cuộc chiến hiện nay; đồng thời nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc bảo vệ đất nước và hệ thống chính trị.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei (trái) và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei (phải). Ảnh: Press TV

Về tình hình an ninh, Lãnh tụ tối cao Iran đề cao vai trò chiến lược của Eo biển Hormuz, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua việc quản lý tuyến hàng hải này. Tehran cũng cần tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước láng giềng trên cơ sở lợi ích chung lâu dài.

Đối với bộ máy điều hành trong nước, ông chỉ đạo tăng cường đoàn kết dân tộc, xây dựng lòng tin giữa người dân và giới chức; phát huy các cơ chế theo hiến pháp để hỗ trợ tổng thống và các cơ quan hành pháp giải quyết hiệu quả hơn những vấn đề của đất nước.

Ông cũng nhấn mạnh Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và Ban thư ký của cơ quan này giữ vai trò là “giao điểm của hoạt động hoạch định chính sách”. Theo ông, các quyết định cần tính đến mối liên hệ giữa văn hóa, chính trị, kinh tế và an ninh, dựa trên một lộ trình tổng thể bao quát toàn bộ quá trình thực hiện.

Tại cuộc gặp, ông Rezaei báo cáo với Lãnh tụ tối cao Iran về tình hình đất nước và các biện pháp đang được triển khai. Ông cho biết một trong những sáng kiến của Ban thư ký Hội đồng là thúc đẩy chiến lược thiết lập “các cơ chế khu vực nội sinh”.

Các phát biểu chỉ đạo của Lãnh tụ tối cao Iran được đưa ra trong bối cảnh giới chức nước này đã đưa ra đề xuất gồm 7 điểm vào tháng trước, trong đó xác định thời hạn 7 ngày để triển khai các bước hướng tới chấm dứt xung đột.

Theo đề xuất của Iran, Mỹ phải tìm cách chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon; giải phóng tài sản Iran đang bị phong tỏa; miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran; đồng thời chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này.

Việc mở lại Eo biển Hormuz sẽ được Tehran bố trí vào ngày cuối cùng của lộ trình 7 ngày. Ngay sau đó, các cuộc đàm phán toàn diện về chương trình hạt nhân Iran sẽ lập tức được khởi động.

Tuy nhiên, đầu tuần này, Tehran đã để ngỏ khả năng rút ngắn lộ trình trên từ 7 ngày xuống còn 4-5 ngày.