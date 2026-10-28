Lãnh tụ Tối cao Iran đưa ra chỉ đạo mới nhằm chấm dứt chiến tranh

Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei trong thông điệp đầu tiên được đọc trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ngày 27/10, Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, đã tiếp Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), tại Tehran.

Tại cuộc gặp, ông Khamenei yêu cầu các quan chức bảo vệ quyền và lợi ích của Iran thông qua việc bảo đảm thực hiện những điều kiện mà Tehran đã công bố

Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei nhấn mạnh việc theo đuổi các quyền của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh và tình trạng “không hòa bình, không chiến tranh”.

Lãnh tụ Tối cao Iran cũng nhấn mạnh vai trò của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và Ban Thư ký, coi đây là đầu mối quan trọng trong hoạch định chính sách và xử lý các vấn đề chiến lược của đất nước.

Ông chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa bốn lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế và an ninh, đồng thời yêu cầu các quyết định trong từng lĩnh vực phải đi kèm những biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Theo ông Khamenei, việc đưa ra các quyết định đúng đắn và có cơ sở vững chắc đòi hỏi một lộ trình toàn diện, xem xét đầy đủ từng hành động từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.

Cuộc gặp cũng đề cập yêu cầu củng cố đoàn kết dân tộc, tăng cường lòng tin giữa người dân và giới chức, đồng thời phát huy các quy định của Hiến pháp Iran, đặc biệt là Điều 176, nhằm hỗ trợ Tổng thống và các cơ quan hành pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh quá trình giải quyết những vấn đề của đất nước.

Về đối ngoại và an ninh khu vực, các nội dung được thảo luận bao gồm bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua việc quản lý eo biển Hormuz, đồng thời tăng cường quan hệ song phương với các nước láng giềng trên cơ sở lợi ích lâu dài và cùng có lợi.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống Iran vào cuối tháng 2, khiến nhiều quan chức và chỉ

huy cấp cao thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao lâu năm Ali Khamenei, cha của Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm.

Kể từ đó đã luân phiên trải qua những giai đoạn giao tranh dữ dội và những khoảng thời gian tạm lắng.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Đáng chú ý vào ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký từ xa Bản ghi nhớ Islamabad quy định việc từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt và mở lại eo biển Hormuz trong thời gian hai bên đàm phán về những vấn đề còn tồn tại.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ trong bối cảnh các hành động thù địch tái diễn và những bất đồng liên quan đến hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này.