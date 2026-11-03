Lãnh tụ tối cao Iran chấp nhận đàm phán với Mỹ, giá dầu giảm mạnh

Theo hãng thông tấn Shafaq, thông báo của Tổng thống Masoud Pezeshkian được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran đang liên tục trao đổi các thông điệp ngoại giao với Washington thông qua các bên trung gian.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: XINHUA

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, nước này duy trì phối hợp ngoại giao với 2 quốc gia trung gian là Qatar và Pakistan nhằm xây dựng các giải pháp chấm dứt xung đột với Mỹ. Iran đã chuyển cho trung gian một kế hoạch hòa bình mới để gửi tới Mỹ.

Trong tối 2-11, một phái đoàn hòa giải cấp cao của Qatar đã đến thủ đô Tehran để nối lại vòng thảo luận với giới chức Iran về thỏa thuận chung với Mỹ.

Tờ The Times of Israel cho biết, trọng tâm của các vòng đàm phán hiện nay là những điều kiện giúp 2 bên chấm dứt xung đột. Trong đó, có việc khôi phục an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz và nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt lên Tehran.

Tín hiệu mới từ chính quyền Tehran đã giải tỏa áp lực tâm lý cho thị trường năng lượng toàn cầu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2-11, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%, xuống còn 104,77 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 7,66 USD, tương đương 7,36%, xuống còn 96,46 USD/thùng. Theo kênh NBC News, đây là mức giá giảm mạnh nhất kể từ tháng 7 cho đến nay.