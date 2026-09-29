Lãnh tụ Iran ra tuyên bố cứng rắn, Mỹ cảnh báo Tehran hết dầu trong 2 tuần

Theo WANA, truyền thông nhà nước Iran ngày 28/9 đã đăng tải tuyên bố bằng văn bản mới nhất của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, qua đó thể hiện lập trường cứng rắn của Iran trong vấn đề Trung Đông.

"Hôm nay, sau khi hứng chịu những đòn giáng mạnh mẽ từ các chiến binh dũng cảm và lực lượng bảo vệ eo biển Hormuz của chúng ta, đối thủ đã không còn dám tiến xa hơn ở biển Ả Rập. Mỗi khi dám liều lĩnh vượt qua rủi ro này, đối thủ sẽ càng tự chuốc lấy thiệt hại cho chính mình. Thời điểm mà họ bị đẩy khỏi biển Ả Rập cũng đang đến rất gần", ông Khamenei cho biết.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Tuyên bố của lãnh tụ Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất ngừng bắn 7 ngày để mở cửa eo biển Hormuz, đồng thời đang cân nhắc khả năng nối lại hoạt động tấn công Tehran.

"Tôi kỳ vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn ký kết, họ đã quá tự tin và tính toán sai lầm. Chúng tôi cũng đang xem xét phương án nối lại chiến dịch quân sự toàn diện với Iran", ông Trump nói ngày 27/9.

Mỹ cảnh báo Iran có thể hết dầu trong 2 tuần tới

Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 28/9 đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã cảnh báo về khả năng Iran "không còn dầu để giao dịch” trong khoảng 2 tuần tới.

"Iran hiện chỉ còn khoảng 15 triệu thùng dầu đang được vận chuyển trên biển. Số dầu này có thể được giao dịch toàn bộ trong 2 tuần tới, sau đó thì khả năng xuất khẩu dầu của Tehran sẽ phải chịu sức ép nghiêm trọng", ông Bessent cho hay.

Bộ trưởng Bessent mô tả tình trạng của nền kinh tế Iran trong thời gian tới giống như "một tập hợp rỗng", khẳng định chiến dịch gia tăng sức ép kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump sẽ buộc Tehran phải tìm kiếm một thỏa thuận.

Trong tuyên bố của mình, quan chức Mỹ cũng bác bỏ các tuyên bố của Iran về việc eo biển Hormuz đang bị đóng cửa. "Eo biển vẫn mở, hiện có khoảng 15-22 triệu thùng dầu được vận chuyển qua đây mỗi ngày", ông Bessent nói.