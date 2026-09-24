Lãnh tù chung thân vì giết bạn gái nhỏ tuổi

Bị cáo Châu Đức Vũ tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Vũ là người sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định và có mối quan hệ yêu đương với cháu K.T. (15 tuổi, ở xã Xuân Hòa).

Vào ngày 26-4-2025, Vũ đang ngồi nhậu với Phạm Văn Tiến tại lò gạch thuộc xã Xuân Hòa thì cháu T. bỏ đi ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, Vũ nhìn thấy cháu T. đi về nên hỏi cháu T. “Em đi đâu về vậy?' thì cháu T. trả lời “Đi chơi với trai”.

Nghe vậy, Vũ tức giận dùng tay và cây tràm đánh liên tiếp cháu T. và còn bế cháu T. ném xuống nền đất. Sau đó, Vũ tiếp tục nhậu thì nhìn thấy cháu T. bò vào nằm cạnh bên. Thấy vậy, Vũ đi quét phòng rồi bế cháu T. đặt nằm xuống nệm. Đến ngày 27-4-2025, cháu T. tử vong. Ngày 28-4-2025, Vũ bị bắt giữ.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố giữ quyền công tố tại phiên tòa. Ảnh: Tố Tâm

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo Vũ là coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm là vốn quý nhất được pháp luật bảo hộ, mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật đều bị trừng trị, xử lý. Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện bản chất coi thường pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bị hại; hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Do đó cần xử bị cáo thật nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.