Lãnh Thanh trải lòng về tổn thương khi bị nhận xét 'hết thời'

Điều gì ở nhân vật Văn khiến Lãnh Thanh muốn nhận lời tham gia Bò sữa bay?

Khi tiếp xúc với kịch bản và bắt đầu làm quen với nhân vật, tôi nhận thấy Văn là một người có tấm lòng tốt. Bản thân anh ta luôn muốn hướng về tập thể, có chí hướng rõ ràng và luôn khao khát đổi mới, cải cách trong công việc để mang lại cuộc sống tốt hơn cho công nhân.

Nhưng con đường thành công nhiều chông gai ấy cũng luôn thách thức đạo đức của một người có lý tưởng như Văn. Tôi thích Văn vì anh ấy là kiểu người luôn hành động vì tập thể, dù có lúc bản thân phải chấp nhận làm những điều xấu xí.

Diễn viên Lãnh Thanh (bìa trái), NSND Trung Anh và diễn viên Võ Điền Gia Huy trong phim "Bò sữa bay".

Văn tiếp tục là một nhân vật có quyền lực, toan tính. Anh làm thế nào để vai diễn này không lặp lại những hình tượng phản diện, giàu có mà mình từng thể hiện?

Tính ra thì những hình tượng nhân vật phản diện tôi từng vào vai trông có vẻ na ná nhau thôi, nhưng mỗi người lại có một hoàn cảnh và tâm lý riêng. Thực chất, không ai hoàn toàn giống ai. Đối với Bò sữa bay, nhân vật Văn cũng như vậy. Câu chuyện và những trăn trở của anh ấy chỉ xoay quanh vấn đề sự nghiệp. Lý tưởng của Văn là mong muốn người người, nhà nhà được tự do phát triển kinh tế theo quy mô rộng lớn hơn là một tập thể nhỏ bé.

Vì hoàn cảnh của nhân vật đã mang những nét riêng, khác biệt với các kiểu nhân vật trước đây của tôi nên đối với tôi, đây vẫn là một thế giới nội tâm mới mẻ. Có chăng, tôi vận dụng những kinh nghiệm, trải nghiệm từng có với các hình tượng phản diện để làm nhân vật này sống động hơn trên màn ảnh.

Trong quá trình quay phim, có phân đoạn nào khiến anh phải dành nhiều thời gian chuẩn bị hoặc tìm hiểu tâm lý nhân vật hơn dự kiến?

Có lẽ những phân đoạn khó nhất là khi Văn phải đưa ra những quyết định có phần tàn nhẫn. Tôi và đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt đã trao đổi khá nhiều về việc Văn thực sự là người như thế nào, bởi tôi không muốn chỉ thể hiện anh ta như một nhân vật phản diện đơn thuần.

Văn có tham vọng, có lý tưởng riêng và muốn giúp đỡ mọi người, nhưng cách anh ta lựa chọn để đạt được mục tiêu lại có thể gây tổn thương cho người khác. Tôi phải tìm cách để khán giả hiểu được động cơ của nhân vật, ngay cả khi họ không đồng tình với những gì anh ta làm.

Diễn viên Lãnh Thanh vào vai phó giám đốc trong phim.

Từ một người học Công nghệ thông tin, làm người mẫu ảnh và đóng quần chúng đến vai chính trong Thưa mẹ con đi, đâu là bước ngoặt khiến anh tin rằng mình có thể theo đuổi diễn xuất lâu dài?

Đúng là chuyện gì diễn ra cũng cần nhân duyên. Ban đầu, tôi đến với diễn xuất như một cái duyên định mệnh và trở thành diễn viên tay ngang. Nhưng vào năm 2017, khi tôi đang chụp hình poster cho một bộ phim, một người quen đã “phát hiện” ra một khả năng khác trong tôi và mời tôi đi chụp lookbook.

Kể từ đó, tôi bắt đầu có nguồn thu nhập để ổn định tài chính, tiết kiệm tiền và đi học diễn xuất một cách bài bản. Tôi đã luôn cố gắng làm mọi thứ để có tiền đi học diễn xuất, bởi tôi xác định đây sẽ là con đường mình theo đuổi lâu dài.

Năm 2019 từng là giai đoạn rất đáng nhớ với anh, khi có nhiều dự án và giải thưởng. Sau đó, sự nghiệp không tiếp tục đi lên theo đường thẳng. Anh nhìn nhận quãng thời gian chững lại ấy như thế nào?

Tôi xem thời gian đó như một khoảng nghỉ để bản thân có cơ hội nhìn nhận, đánh giá lại những quyết định mình lựa chọn trong quá khứ. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng đều phải trải qua những giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Và tôi chấp nhận điều này. Đó cũng là khoảng thời gian cho tôi nhiều trải nghiệm và suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Anh từng nói vai diễn càng ít càng phải thể hiện thật chỉn chu. Quan niệm ấy hình thành từ trải nghiệm nào và có ảnh hưởng ra sao đến cách anh lựa chọn vai diễn hiện nay?

Tôi đã quan sát và có cơ hội đồng hành cùng sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong một thời gian dài. Tôi nhận thấy luôn có rất nhiều người tài năng, giỏi giang thường xuyên có mặt trong hàng ngũ “chờ cơ hội để thể hiện bản thân”. Đó cũng là lẽ thường tình và là điều cần thiết để giúp nền điện ảnh phát triển phong phú.

Bạn sẽ thấy các bộ phim hiện giờ thường có rất đông diễn viên, vì vậy đất diễn cũng cần được sắp xếp, san sẻ đều cho từng vị trí vai, tuyến nhân vật. Chính vì vậy, mỗi cá nhân phải rất tập trung, đồng thời luôn có ý thức cải thiện sự nhạy bén trong chuyên môn diễn xuất của mình để thích nghi với guồng quay này.

Anh từng chia sẻ bị tổn thương khi nghe nhận xét mình “hết thời”. Điều gì khiến anh bị tác động nhiều nhất và anh đã vượt qua cảm giác ấy như thế nào?

Có lẽ khi khán giả biết đến tôi, những thành công từ một vài bộ phim ở giai đoạn đầu sự nghiệp đã khiến mọi người cho rằng tôi từng chạm đến đỉnh cao. Thành thật mà nói, đã có lúc chính tôi cũng nhìn nhận mọi thứ như vậy. Nhưng bạn biết đấy, thành công không phải lúc nào cũng ở lại với mình. Nếu không tiếp tục tiến lên và trau dồi bản thân, tôi sẽ khó có thể tạo ra những giá trị mới.

Tôi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm thành công mang dấu ấn riêng và tin rằng thời điểm của mình vẫn chưa đến. Nói như vậy không phải vì tôi thiếu tự tin, mà bởi tôi hiểu rằng phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để mình tiếp tục học hỏi, trải nghiệm và chinh phục thành công theo cách riêng của mình.

Khi quyết định trở lại vạch xuất phát, anh có phải chấp nhận từ bỏ một số kỳ vọng về danh tiếng, vị trí và những gì mình từng đạt được không?

Ý nghĩ “trở lại vạch xuất phát” là ý tưởng tốt để tôi giữ cho bản thân luôn tràn đầy cảm hứng và không ngại những thử thách mới. Thực lòng thì tôi là một người khá giàu năng lượng. Mỗi khi cuộc sống hay sự nghiệp trao cho tôi một thử thách nào đó, tôi không ngại khó, ngại khổ và vẫn luôn nhiệt huyết đối mặt với nó.

Một chương trình truyền hình thực tế gần đây tôi tham gia là The Face Vietnam 2026 cũng mang lại cho tôi thử thách như vậy. Đó là một sân chơi mở rộng, tôi thấy mình nên vô tư để sống với từng khoảnh khắc của chương trình. Nói vui nói đùa thì là không vào hang sao bắt được cọp, không thử sức sao biết đường dài sông sâu, giới hạn của mình ở đâu.

Những vấn đề liên quan đến công ty quản lý, hợp đồng và các quyết định trong quá khứ đã thay đổi cách anh làm nghề như thế nào?

Thực sự đó là một giai đoạn rất khó khăn đối với tôi và tôi cũng không muốn nhớ lại về nó nữa. Sau tất cả, tôi cũng phải học cách trưởng thành và thận trọng hơn trong mọi mối quan hệ hợp tác. Đôi khi, sự thận trọng trở nên cứng nhắc khiến chính tôi cũng gặp phải không ít khó khăn trong công việc. Tôi cũng mong được mọi người thấu hiểu rằng một người từng gặp nhiều chuyện bất trắc thì việc trở nên thận trọng trong những hành động sau này cũng là điều dễ hiểu.

Anh từng ví nghề diễn viên như làm nông, nếu phim không thành công thì vẫn phải tiếp tục làm vụ tiếp theo. Với một người theo đuổi nghề diễn, điều gì giúp anh duy trì được sự bền bỉ ấy?

Làm nông thì phải chấp nhận có mùa được, mùa mất. Tôi nghĩ làm nghề diễn cũng vậy, không phải bộ phim nào cũng thành công như kỳ vọng. Mình chỉ có thể tiếp tục chăm chút cho từng vai diễn, tích lũy kinh nghiệm và chờ đợi mùa vụ tiếp theo.

Khi lựa chọn một dự án, anh ưu tiên cát-sê, kịch bản, đạo diễn hay cơ hội phát triển nghề nghiệp? Có khi nào anh chấp nhận mức thù lao thấp hơn để đổi lấy một vai diễn thực sự có giá trị?

Có rất nhiều yếu tố được đưa ra cân nhắc trước khi một nghệ sĩ lựa chọn dự án, chẳng hạn cát-sê, kịch bản, đạo diễn và ê-kíp sản xuất, cùng với đó là các cơ hội phát triển lâu dài. Tất nhiên, trong hoàn cảnh lạc quan, nếu tất cả điều kiện trên đều được đáp ứng thì quá tuyệt vời rồi.

Tôi cũng tham nên nếu được lựa chọn thì tôi sẽ muốn chọn tất cả. Nhưng nếu điều kiện không cho phép, tôi nghĩ chỉ cần đáp ứng được 2/4 tiêu chí là đủ.

Theo anh, một diễn viên cần chuẩn bị những gì để có thể duy trì cuộc sống và theo đuổi nghề trong những giai đoạn không có phim?

Cũng như nhiều diễn viên khác, chỉ dựa vào thu nhập từ việc đóng phim thường khó đảm bảo cuộc sống, vì vậy tôi cũng làm thêm những công việc khác khi không có lịch quay, từ livestream, bán cà phê đến kinh doanh bất động sản.

Nhưng nếu thực sự yêu nghề diễn, tôi nghĩ mọi công việc đều có thể trở thành những trải nghiệm quý giá, giúp mình tích lũy thêm vốn sống và kinh nghiệm cho diễn xuất. Bên cạnh đó, một diễn viên cũng cần duy trì thói quen đọc sách, nghe nhạc, xem phim… bởi đó là những nguồn nuôi dưỡng cảm xúc và không thể thiếu trong quá trình làm nghề.

Sau gần 10 năm làm nghề và trải qua nhiều thăng trầm, anh muốn khán giả nhớ đến Lãnh Thanh vì điều gì trong 5 năm tới?

10 năm làm nghề với đủ những thăng trầm, từ lúc được chú ý đến những giai đoạn chạm đáy đã giúp tôi có cái nhìn khác về hào quang. Giờ đây, tôi không còn bị cuốn hút bởi sự rực rỡ bên ngoài, mà càng ý thức rõ hơn về đam mê diễn xuất mình cần gìn giữ.

Tôi muốn tiếp tục học hỏi, rèn luyện để mỗi vai diễn trở nên chân thực, cuốn hút hơn và mang đến cho khán giả những thước phim thật sự đáng nhớ.