Lãnh Ngọc triển khai mô hình 'Thôn thông minh'
Ngày 9-10, UBND xã Lãnh Ngọc (TP Đà Nẵng) triển khai mô hình “Thôn thông minh”, bàn giao máy tính xách tay và máy in cho 7 thôn, với tổng kinh phí 210 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.
Việc trang bị thiết bị công nghệ giúp cán bộ thôn nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.
Thông qua mô hình, xã Lãnh Ngọc hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, thu hẹp khoảng cách số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lanh-ngoc-trien-khai-mo-hinh-thon-thong-minh-post359200.html