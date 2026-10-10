Lãnh Ngọc triển khai mô hình 'Thôn thông minh'

Lãnh đạo xã Lãnh Ngọc bàn giao máy tính cho đại diện 7 thôn.

Việc trang bị thiết bị công nghệ giúp cán bộ thôn nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số trong đời sống hằng ngày.

Thông qua mô hình, xã Lãnh Ngọc hướng đến nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, thu hẹp khoảng cách số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững.