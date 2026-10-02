'Lãnh Mỹ A show' kể chuyện văn hóa phương Nam bằng thời trang

Tối 1/10, tại Khu du lịch Văn Thánh (TP Hồ Chí Minh), “Lãnh Mỹ A show” chính thức được giới thiệu với cách tiếp cận thời trang như một phương tiện kể chuyện văn hóa.

Sau hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nhà thiết kế Võ Việt Chung đưa chất liệu lãnh Mỹ A và áo dài vào một không gian trải nghiệm rộng hơn, nơi ký ức về vùng đất phương Nam được tái hiện qua nhiều giác quan.

Lãnh Mỹ A và sen là hai hình ảnh xuyên suốt chương trình. Nếu lãnh Mỹ A - loại lụa được nhuộm từ trái mặc nưa - gợi nhắc về ký ức, chất liệu và dòng chảy thời gian, thì sen gắn với đất, nước và vẻ đẹp bình dị của miền sông nước. Trước giờ diễn, khán giả có thể tìm hiểu về chất liệu này qua khu vực trưng bày cùng các thiết kế, trong đó có áo dài “Hội Trùng Dương”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. Ảnh: BTC

Trên sân khấu, ba bộ sưu tập “Cô Ba xứ Việt”, “Ngọc Viễn Đông” và “Huê Khôi xứ Nam Kỳ” lần lượt kể những câu chuyện khác nhau về thời trang và con người phương Nam.

Từ hành trình của lãnh Mỹ A trong “Cô Ba xứ Việt”, những dấu ấn của áo dài qua các giai đoạn lịch sử Sài Gòn trong “Ngọc Viễn Đông” đến hình ảnh người phụ nữ Sài Gòn và Nam Bộ trong “Huê Khôi xứ Nam Kỳ”, chương trình tạo nên một mạch kể xuyên suốt về văn hóa và đời sống.

Không chỉ có thời trang, các loại hình nghệ thuật truyền thống được đặt trong cùng dòng chảy kể chuyện. Đờn ca tài tử, vọng cổ, hát bội và múa Mâm Vàng xuất hiện trong từng phần trình diễn.

Đáng chú ý là tiết mục vọng cổ “Tình anh bán chiếu” do nghệ sĩ Trần Trí Khang thể hiện và trích đoạn hát bội “Lữ Bố - Điêu Thuyền” với sự tham gia của các nghệ sĩ Khánh Minh, Mỹ Mỹ. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh phụ trách, kết hợp đàn tranh, sáo, đàn bầu cùng tiếng nước, tiếng chim, gợi không gian miền sông nước.

Thời trang có thể trở thành một phương tiện giúp công chúng hình dung về từng giai đoạn lịch sử và đời sống. Ảnh: BTC

Ẩm thực tiếp tục hoàn thiện hành trình trải nghiệm với phần “Lãnh & Sen”, trong đó sáu tiết mục nghệ thuật được kết hợp cùng sáu món ăn gắn với sen.

Theo nhà thiết kế Võ Việt Chung, những món ăn, âm thanh, trang phục hay hình thức trình diễn đều có thể trở thành “chìa khóa” giúp khán giả hình dung về một vùng đất và những lớp ký ức văn hóa đã được bồi đắp qua thời gian.

Nhà thiết kế cho biết anh mong muốn “Lãnh Mỹ A show” góp phần đưa khán giả đến gần hơn với An Giang, Sài Gòn - Gia Định xưa, miền Tây Nam Bộ và văn hóa sông nước.

Chương trình dự kiến được tổ chức định kỳ vào tối thứ Năm hằng tuần tại Khu du lịch Văn Thánh. Bên cạnh việc duy trì những giá trị nền tảng, ê-kíp sẽ bổ sung các thiết kế và nội dung mới, qua đó tạo sự phong phú cho những lần trình diễn tiếp theo.