Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), trong ngày 18 và 19-11, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hải tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các trường: Mầm non Xuân Hải, Tiểu học Xuân Hải, THCS Xuân Hải, THPT Tôn Đức Thắng - Xuân Hải và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Ninh Chử.

Lãnh đạo xã Xuân Hải tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Xuân Hải.

Lãnh đạo xã Xuân Hải tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Xuân Hải.

Lãnh đạo xã Xuân Hải tặng hoa chúc mừng Trường THCS Xuân Hải.

Lãnh đạo xã Xuân Hải tặng hoa chúc mừng Trường THPT Tôn Đức Thắng - Xuân Hải.

Lãnh đạo xã Xuân Hải tặng hoa chúc mừng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Ninh Chử.

Tại các trường, lãnh đạo xã Xuân Hải thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của viên chức, người lao động; đồng thời gửi lời chúc mừng, tri ân đến tập thể các đơn vị. Lãnh đạo xã mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ viên chức, người lao động các cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác giáo dục và đào tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.