Lãnh đạo xã Ứng Hòa lắng nghe, giải quyết kiến nghị của nhân dân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình tiếp xúc, đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn xã. Ảnh: PV

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, hội nghị đã ghi nhận 10 lượt ý kiến của đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ cơ sở và nhân dân. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, các đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy trách nhiệm của đảng viên, tăng cường tuyên truyền, định hướng thông tin trên không gian mạng; đồng thời thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tại các chi bộ và khu dân cư.

Về phát triển kinh tế - xã hội, các ý kiến đề cập đến đầu tư công, sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, kênh mương, điện chiếu sáng. Một số đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông còn dang dở, bảo đảm nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.

Trong lĩnh vực đất đai, các đại biểu phản ánh những vướng mắc liên quan đến cấp, đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý đất công, đất 5%, đất bãi, ao hồ; giải phóng mặt bằng và xử lý các công trình, mái che trên đất công. Đại biểu đề nghị tăng cường rà soát, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất công theo quy định.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Về hạ tầng và môi trường, các ý kiến đề nghị sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, sân chơi thể thao, hệ thống loa truyền thanh, đèn chiếu sáng; khắc phục những tuyến đường, kênh mương, cống thoát nước xuống cấp hoặc bị ảnh hưởng do thi công. Công tác thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường hoa cũng được quan tâm.

Các đại biểu đề nghị xem xét chế độ, chính sách và kinh phí hoạt động đối với cán bộ, chi hội trưởng, trưởng các đoàn thể ở cơ sở; đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, nhà trẻ và ao hồ trên địa bàn.

Trao đổi tại hội nghị, lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị được nêu. Những vấn đề cần kiểm tra, xác minh hoặc có sự phối hợp của nhiều cơ quan được giao rà soát, tổng hợp; các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt những vấn đề phát sinh từ địa bàn dân cư, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân.

Đồng chí Đàm Văn Huân đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, phân loại từng nhóm kiến nghị, xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết và trách nhiệm của từng đơn vị; đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, bảo đảm các ý kiến chính đáng của nhân dân được xem xét, giải quyết đúng quy định. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, củng cố sự đồng thuận và tăng cường mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.