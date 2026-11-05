Lãnh đạo xã Thường Tín đối thoại trực tiếp, tháo gỡ các vấn đề dân sinh

Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh:PV

Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những phản ánh từ nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Nhất là hệ thống chính trị tại 21 thôn cần chủ động nắm bắt những vấn đề phát sinh trong đời sống, kịp thời vào cuộc giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền của xã phải được chỉ đạo xử lý, các vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trước khi diễn ra hội nghị, xã đã tiến hành lấy ý kiến nhân dân tại 21/21 thôn, với gần 100 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nhóm nội dung. Các nhóm nội dung tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác bảo đảm an toàn giao thông; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án và những vấn đề đời sống dân sinh được người dân quan tâm...

Đại diện cơ sở thôn nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh:PV

Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Uông Thị Phượng thông tin đến người dân về tốc độ phát triển kinh tế xã hội từ đầu năm 2026 đến nay. Đồng thời, trao đổi về những vấn đề được người dân quan tâm liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, công tác bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Lãnh đạo xã cũng chia sẻ sự quan tâm, tháo gỡ của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, giải quyết lao động việc làm sau khi thu hồi đất.

Đối với đất công ích, đất xen kẹt và các trường hợp sử dụng đất chưa đúng quy định, UBND xã đã, đang thống kê, rà soát, trường hợp có vi phạm sẽ được xử lý dứt điểm trong năm 2026 và đến đầu năm 2027 hoàn thành. UBND xã cũng sẽ xem xét cụ thể đối với các thửa đất phù hợp với quy hoạch đất ở nông thôn trong quá trình xử lý.

Nhiều ý kiến của cơ sở thôn tại buổi đối thoại sát với thực tế. Ảnh: PV

Công tác giải phóng mặt bằng cũng được xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Toàn xã đang triển khai hàng loạt dự án với tổng diện tích gần 1.400ha đất bị thu hồi. Chính quyền xã đang tiếp tục rà soát nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tiến độ các dự án.

Cùng với đó, xã tăng cường kiểm tra trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực có làng nghề truyền thống, nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh. Theo lãnh đạo xã, các công ty vệ sinh môi trường được yêu cầu tăng cường thu gom rác thải, xử lý các điểm tồn đọng rác, nhà thầu thi công các dự án trên địa bàn phải thu dọn bảo đảm vật liệu phế thải, hoàn trả mặt bằng, hạn chế bụi bẩn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đại diện phòng chuyên môn tham gia ý kiến trả lời. Ảnh: PV

Tại buổi đối thoại, người dân tiếp tục nêu các ý kiến bổ sung, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư dự án và nhu cầu mua nhà ở xã hội; tình trạng úng ngập và hư hỏng đường giao thông do thực hiện các dự án lớn; giải pháp nào di chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư nhưng phải bảo đảm có nơi sản xuất ổn định về sau cho người dân.

Cùng với đó, các kiến nghị cũng đề xuất các cấp, ngành của xã quan tâm việc triển khai việc hỗ trợ đào tạo việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất thực hiện dự án trọng điểm; quy hoạch khu vui chơi, luyện tập thể dục thể thao và điện chiếu sáng tại các khu dân cư; xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác thải làng nghề…

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: PV

Tiếp đó, các cơ quan chuyên môn của xã đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, đồng thời tiếp thu những ý kiến để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.