Sáng 18-11, lãnh đạo Đảng ủy xã Thuận Bắc đến thăm, chúc mừng tập thể thầy, cô giáo các trường trên địa bàn xã nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, gồm: Trung tâm Chính trị xã Thuận Bắc; Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa; Trường THPT Phan Bội Châu; Trường THCS Thuận Bắc; Trường Tiểu học Thuận Bắc; Trường Mầm non Thuận Bắc.

Lãnh đạo Đảng ủy xã chúc mừng cán bộ, viên chức Trung tâm Chính trị xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Thuận Bắc.

Lãnh đạo UBND xã chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo xã Thuận Bắc ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của thầy và trò các trường đã đạt được. Đồng thời, mong muốn cán bộ, giáo viên các trường tiếp tục đoàn kết, tâm huyết, yêu nghề, nghiên cứu và học hỏi những mô hình mới, cách làm hay truyền đạt cho học sinh được tốt nhất. Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh, sinh viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

LÊ NGUYỆN