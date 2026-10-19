Lãnh đạo xã Thanh Oai đối thoại với nhân dân

Xã Thanh Oai tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Mai Quý

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu đã tập trung phản ánh những vấn đề thiết thực, những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong đời sống nhân dân và quá trình phát triển của địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số nhóm vấn đề chủ yếu: Công tác xây dựng Đảng; quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng, giao thông, thủy lợi, tiêu thoát nước; vệ sinh môi trường, nước sạch; sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ sinh kế; thiết chế văn hóa, chế độ chính sách; an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và chuyển đổi số.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Vũ Quỳnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Quý

Nổi bật là, đại biểu đề nghị xã quan tâm đến hệ thống tiêu thoát nước các khu vực đã thu hồi giải phóng mặt bằng dự án không để ảnh hưởng đến đời sống hộ dân; sớm chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích bị thu hồi của nhân dân; có giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế...

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Quý

Các đại biểu đề nghị xã đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa ở thôn, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng an toàn, thuận lợi cho nhân dân, thanh thiếu nhi và các tổ chức đoàn thể.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Thanh Oai và các bộ phận chuyên môn đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và trực tiếp trao đổi, giải đáp thỏa đáng những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Quý

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đề nghị UBND xã chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; phân loại cụ thể theo từng lĩnh vực, từng địa bàn, xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, nội dung cần phối hợp với cơ quan cấp trên và nội dung cần tiếp tục kiểm tra, xác minh thực tế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Quý

Những vấn đề đã rõ, đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền, đồng chí Bùi Hoàng Phan đề nghị phải tập trung giải quyết kịp thời, không để kéo dài. Đối với những vấn đề còn vướng mắc, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hướng xử lý và lộ trình thực hiện; chủ động thông tin, giải thích để nhân dân hiểu, chia sẻ và giám sát. Những nội dung vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

“Quan điểm xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền xã là lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”, đồng chí Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh.