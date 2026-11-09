Lãnh đạo xã Thanh Bình thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc

Đồng chí Nguyễn Thành Hiệu, Chủ tịch UBND xã Thanh Bình trao tiền hỗ trợ hộ dân bị sập nhà hoàn toàn tại Ấp 2.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Thành Hiệu ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, động viên người dân khẩn trương sửa chữa nhà, sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, Chủ tịch UBND xã trao tiền hỗ trợ các hộ có nhà bị sập hoàn toàn. Đồng thời, chỉ đạo các ngành và Ban Nhân dân ấp tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo thống kê, trận mưa lớn kèm dông lốc xảy ra khoảng 19 giờ ngày 8-11 đã làm 66 căn nhà tại Ấp 2 và Ấp 3 của xã bị thiệt hại. Trong đó, có 3 căn nhà bị sập hoàn toàn, 63 căn bị tốc mái với nhiều mức độ khác nhau.