Lãnh đạo xã Thăng Điền thăm đội ngũ y tế đang khám sức khỏe cho người dân

Lãnh đạo xã Thăng Điền (đứng) thăm động viên đội ngũ y bác sĩ tham gia khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Ảnh: GIANG BIÊN

Tại đây, lãnh đạo xã Thăng Điền ghi nhận và cảm ơn nỗ lực vượt khó của đoàn y, bác sĩ 2 đơn vị khi chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất để khám bệnh cho người dân dù thời tiết mưa gió.

Lãnh đạo xã cũng mong muốn Trạm Y tế xã tăng cường tuyên truyền, vận động các nhóm đối tượng thuộc diện thăm khám đến kiểm tra sức khỏe đầy đủ; đồng thời đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình ưu tiên bố trí lực lượng tăng cường khám đầy đủ, khám vét cho các nhóm đối tượng.

Thực hiện Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân, UBND xã Thăng Điền đã yêu cầu Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, gửi giấy mời đến từng nhóm đối tượng; bố trí 3 điểm khám tại 3 trạm y tế cũ để người dân thuận tiện đi lại; đồng thời lựa chọn các nhóm đối tượng ưu tiên để tổ chức khám theo địa bàn từng thôn.

Tính đến giữa tháng 10 này, xã Thăng Điền đã khám cho nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và trẻ em dưới 6 tuổi chưa hoặc không đi học tại các cơ sở giáo dục mầm non, đạt tỷ lệ 77,23%.

Đối với tổng thể các nhóm đối tượng và nhóm bổ sung (bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi chưa hoặc không đi học tại các cơ sở giáo dục mầm non và người dân còn lại chưa khám, chữa bệnh BHYT, trừ người tham gia BHXH bắt buộc, học sinh và lực lượng vũ trang), tỷ lệ khám đạt 39,45% và đang tiếp tục thực hiện trong tháng 10 này.

Trong tháng 11/2026, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức khám đối với các trường hợp chưa tham gia, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 1/12/2026.